Helsingin kaupunki käänsi lisää paikannimiä englanniksi.

Nyt on paha: Shy Powerpoint Slide’s Hill. Se sijaitsee Helsingissä heti Töölö From Behindin eteläpuolella. Mistä paikannimestä on kyse?

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan viestintä on julkaissut toisen osan karttahassuttelustaan. HelsinkiKymp-nimellä Twitterissä tunnetulla tilillä julkaistiin viime syksynä Helsingin kartta, jossa paikannimiä oli käännetty englanniksi.

Lue lisää: Helsinki hassutteli muuttamalla kaupunginosia englanniksi: Syntyi Sir-I-Saw-Not

Lisää paikannimiä on nyt julkaistu englanniksi. Ensimmäisestä kartasta oli tullut palautetta, että siitä puuttui moni merkittävä paikka. Kympin viestintä myös kiittää Twitterissä kaikkia, jotka ovat ehdottaneet paikannimiä.

Mukana ovat esimerkiksi Let’s Pee Mansion eli Kustaankartano, Crown Mountain’s Beach eli Kruunuvuorenranta ja Lard Beach eli Talinranta. Newspaper Island eli Lehtisaari ja Isle of Your Moon eli Kuusisaari ovat tosin pyörähtäneet kartassa toistensa paikoille.

Luovuutta on käytetty esimerkiksi Tapaninkylän käännöksessä The Village of My Habit.

Varoitus! Nyt tulee vastaus siihen, mikä on Shy Powerpoint Slide’s Hill. Se on Arkadianmäki.