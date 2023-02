46 miljoonan euron jättiurakassa Helsingin Mannerheimintiellä joukkoliikenne, pyöräilijät, autoilijat ja kävelijät joutuvat poikkeusreiteille.

Noin puolentoista viikon kuluttua alkaa jopa Helsingin mittapuun mukaan niin vaivalloinen katu-urakka, että kaupunkiympäristön toimiala luonnehtii sitä ”stadin suurimmaksi”.

Luvassa on melua, pölyä ja vaihtuvia kulkureittejä useiksi vuosiksi eteenpäin.

Mannerheimintien eteläpään peruskorjaus sysää poikkeusreiteille niin joukkoliikenteen autoilijat kuin kävelijät ja pyöräilijätkin.

Katu-urakka on pitkäkestoinen. Helsingin liikenteen valtimoa peruskorjataan seuraavat kaksi ja puoli vuotta aina vuoden 2025 loppuun saakka.

Ensimmäisessä vaiheessa urakka-alueena on katuosuus Kiasmalta oopperalle. Tämän jälkeen työmaa siirtyy kohti pohjoista Runeberginkadun ja Reijolankadun väliselle katuosuudelle.

Asukkaiden ja kulkijoiden kannattaa varautua siihen, että aivan urakan alkuvaiheessa kaadetaan puita. Urakan loppuvaiheessa istutetaan uudet yhtenäiset puurivit, joille rakennetaan nykyistä paremmat kasvuolosuhteet.

Työmaana on katu koko leveydeltään kuitenkin niin, että työmaan läpi kulkee kaikissa olosuhteissa yksi ajokaista suuntaansa. Se antaa mahdollisuuden liikennöidä Elielinaukion bussilinjoja urakan aikana.

Sen sijaan Kamppiin kulkevat linja-autot, kuten 63, 212 ja 213 siirtyvät ajamaan Runeberginkadun kautta.

Vaikka iso osa bussiliikenteestä poistuu urakka-alueelta, Mannerheimintien ajokaistat sumppuuntuvat nopeasti, jos mukaan tungeksii kovin paljon ylimääräistä läpiajoa. Yksikön päällikkö Liisa Taskila vetoaakin, että ihmiset käyttäisivät ensisijaisesti joukkoliikennettä.

”Mannerheimintien varren asukkailla on koko ajan pääsy omiin koteihinsa”, Taskila tähdentää.

Töölöntorin kautta kiertävät myös raitiolinjat 4 ja 10, joten liikenne kiskoilla todennäköisesti hidastuu Töölössä. Oletus on, että normaalista kiertonopeudesta jäädään jälkeen viitisen minuuttia.

Miksi Mannerheimintien peruskorjausta tehdään juuri nyt?

Mannerheimintien alla piilee suuri määrä kaupungin toiminnan kannalta keskeistä tekniikkaa: yli 100-vuotiaita vesiputkia, vanhoja viemärilinjoja ja kaapeleita sekä rapistuneita katurakenteita.

Näiden lisäksi raitiolinjojen pysäkeillä varaudutaan nykyistä pitempiin raitiovaunuihin, ja siksi vanhoja pysäkkejäkin pitää pidentää. Vihdintien pikaraitiotien käyttöön tulee samanlaisia pitkiä vaunuja kuin Raide-Jokerille.

Urakan aikana poistetaan vaaralliseksi koettuja suojateitä, joilla ei ole liikennevaloja. Niiden sivukatujen risteyksiin, joissa ei ole liikennevaloja, rakennetaan korotetut jalkakäytävät.

Myös Mannerheimintien pyöräliikenteen järjestelyjä parannetaan urakan aikana. Kadun molemmin puolin jalankulkijat ja pyöräilijät saavat omat erotellut kulkuväylänsä koko urakka-alueella. Pyöräliikenteen reitit ovat yksisuuntaisia.

Keskeisiin risteyksiin kuten Helsinginkadun ja Runeberginkadun risteykseen maalataan kääntötaskuja niille pyöräilijöille, jotka kääntyvät kulkusuunnassaan vasemmalle.

Liikennejärjestelyt vaihtelevat työmaalla urakan edetessä. Alkuvaiheessa esimerkiksi Eduskuntatalon edessä työmaa sijoittuu Kiasman puolelle siten, että Eduskuntatalon edessä kulkee yksi ajokaista suuntaansa sillä katualueella, jossa nyt on kaksi etelään suuntautuvaa ajokaistaa.

Sekä Eduskuntatalon että Musiikkitalon vieressä varataan tilaa yhdistetylle jalankulku- ja pyöräilytielle, jonka ohjeellinen leveys on vähintään 2,5 metriä.

Musiikkitalon edessä olisi alussa erillinen kaksisuuntainen pyörätie. Urakan edetessä ja työmaan hiipiessä lähemmäs Musiikkitaloa tilaa erillisille väylille ei ole. Pyöräilijät ohjataan tuolloin kulkemaan ensisijaisesti Töölönlahden kautta.

Historiallisen peruskorjausurakan kohteena on myös useita erilliskohteita, kuten Helsingin toiseksi vanhimman sillan eli Baanan alikulkutunnelin peruskorjaus, josta HS kertoi aiemmin. Baanan alikulkua on eri työvaiheissa suljettuna.

Toukokuun juoksutapahtumiin urakka ei vielä järin paljon vaikuta. Liisa Taskilan mukaan juoksutapahtumien järjestäjien toiveet reitistä Baanan kautta pystytään toteuttamaan. Sen sijaan City Running Dayn viiden kilometrin juoksureitti ei voi kulkea Mannerheimintien laitaa pitkin.

”Meillä on ollut tiivistä yhteistyötä kiinteistönomistajien ja eri tahojen kanssa vuoden verran. Urakka on niin suuri, että koko ajan tulee esiin uusia järjestelykysymyksiä, jotka pitää ratkaista.”

Vaikeuskerrointa lisää, että monet kadunvarren kiinteistöt tekevät omia remonttejaan. Finlandia-talossa on menossa iso peruskorjaus, jonka kanssa katu-urakkaa on soviteltu. Syksyllä alkavat Kansallismuseon laajennusosan rakennustyöt. Myös oopperalla on käynnistymässä pienimuotoinen remontti.

Mannerheimintien pääurakoitsijaksi valittu VM Suomalainen alkaa rajata työmaa-aluetta maaliskuun 6. päivänä. Rakennustyöt ulottuvat lähes kaikille Mannerheimintien sivukaduille risteysjärjestelyjen vuoksi.

Hesperianpuiston kohdalla katua levennetään hieman puiston suuntaan. Katualuetta suoristetaan ja reunaan rakennetaan uusi tukimuuri, portaat ja luiska. Hesperianpuistoon istutetaan uusia puita ja pensaita. Hotelli Scandicin kohdalta poistuu nykyinen jalkakäytävän kavennus.

Hankkeen urakkahinta on 46,2 miljoonaa euroa.

Mannerheimintien peruskorjauksen lisäksi autoilijoiden, pyöräilijöiden, kävelijöiden ja joukkoliikenteen matkustajien hermoja koettelee parhaillaan kaksi muutakin katu-urakkaa Helsingin sisääntuloväylillä. Sörnäisten rantatiellä ja Mäkelänkadulla on menossa katu-urakoita, jotka hidastavat liikkumista.

Kaupunki järjestää urakasta kaikille avoimen infotilaisuuden verkossa ensi viikon tiistaina kello 17.