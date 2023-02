Hus pyytää kaikkia riskiryhmään kuuluvia maksuttomaan koronavirustestiin, jotta heillä olisi mahdollisuus saada koronaviruslääkettä.

Paxlovid on koronaviruksen hoitoon käytettävä lääke.

Hus-yhtymä suosittelee maksutonta koronavirustestiä vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluville.

Husin mukaan tarkoituksena on näin tiedottaa Paxlovid-koronaviruslääkkeen käytön mahdollisuudesta.

Kaikilla lääkkeeseen oikeutetuilla ei ole tietoa siitä, että he voisivat saada lääkkeen.

Jos koronatestin tulos on positiivinen, Hus ohjaa potilaan olemaan yhteydessä lääkityksestä kertoville verkkosivuille.

Paxlovid on avohoidossa käytettävä maksuton ja suun kautta otettava koronaviruslääke.

Sitä on määrätty Suomessa viime kesästä täysi-ikäisille koronapotilaille, joilla on riski saada vakava koronatauti sairauden, puolustuskykyä heikentävän lääkehoidon tai iän vuoksi.

Paxlovidin käyttö on kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Lääkettä on tilattu Suomeen 15 000 kappaletta, josta on käytetty noin viidesosa.

Lue lisää: Suomeen tilattiin 15 000 pakkausta korona­lääkettä, josta on käytetty vain viidesosa – Husin Ruotsalainen laajentaisi käyttöä

Lääkitys täytyy aloittaa viiden vuorokauden kuluessa ensimmäisen oireen alusta.

Koska Paxlovidilla on yhteisvaikutuksia eri lääkeaineiden kanssa, potilaan muu lääkitys täytyy tarkistetaan ennen lääkityksen aloittamista.

Ajan koronatestiin Husin alueella voi varata Koronabotista tai joissakin kunnissa ja hyvinvointialueilla myös puhelimitse.

Koronaviruksen näytteenottopisteet löytyvät Husin verkkosivuilta.