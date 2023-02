Meilahdessa toimiva Englantilainen koulu on muuttamassa uusiin tiloihin Etelä-Haagaan.

Helsingin Meilahden Englantilaista koulua suunnitellaan purettavaksi. Tilalle olisi tulossa asuinrakennuksia.

Mäntytien ja Kuusitien kulmauksessa toimiva Englantilainen koulu on muuttamassa uusiin tiloihin Etelä-Haagaan. Tontilla sijaitseva koulurakennus on jäämässä tyhjilleen.

Valmisteilla oleva kaavamuutos mahdollistaisi toteutuessaan huonokuntoinen rakennuksen purkamisen. Rinnetontille on suunniteltu asuinkerrostaloa, joka on Mäntytien puolelta neljäkerroksinen eli suunnilleen nykyisen koulurakennuksen kokoinen. Lisäksi tontille on suunniteltu kaupunkirivitaloa, joka sijoittuisi alarinteen puolelle tontin lounaisosaan.

Rakentaminen olisi tarkoitus sovittaa alueen ympäristöön ja arkkitehtuuriin. Ajoyhteys tontille olisi jatkossakin Mäntytieltä.

Englantilainen koulu on toiminut tontilla vuodesta 1952 alkaen. Koulu toimii Mäntytien lisäksi Pitäjänmäellä. Koulun tavoitteena on keskittää koulun toiminta yhteen toimipisteeseen ja koulutoiminnalle ollaan suunnittelemassa uutta koulurakennusta Etelä-Haagaan.

Hanketta esitellään verkkotilaisuudessa 15. helmikuuta. Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki löytyvät verkosta osoitteesta https://www.hel.fi/asukastilaisuudet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon voi myös tutustua 3. maaliskuuta saakka osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat.

