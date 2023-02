Kalasataman asukkaista 65 prosenttia on alle 40-vuotiaita.

Helsingin Kalasataman asukasluku on ylittänyt 10 000, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessaan.

Ensimmäiset asukkaat muuttivat Kalasatamaan vuonna 2012. Alkuvuosina kasvuvauhti oli hieman hitaampaa, mutta keskimäärin Kalasatamaan on muuttanut noin 1 000 asukasta vuodessa, ja sama tahti vaikuttaa jatkuvan edelleen.

Kalasataman asukkaista yli neljännes on 25–34-vuotiaita, ja 65 prosenttia asukkaista on alle 40-vuotiaita. Alaikäisistä lapsista puolet on alle kouluikäisiä.

Kalasatamassa asutaan eniten kaksioissa, joita on kaikista asunnoista tällä hetkellä noin 37 prosenttia. Kaikkien asuntojen keskipinta-ala on 55 neliömetriä, mikä on lähellä koko Helsingin kerrostaloasuntojen keskipinta-alaa. Asuntokunnan koko on Kalasatamassa keskimäärin 1,77 henkilöä, kun se koko Helsingissä on 1,85.

Suomenkielisiä asukkaita on 79 prosenttia ja ruotsinkielisiä lähes 7 prosenttia, eli hieman yli kaupungin keskiarvon. Asukkaista 14 prosenttia on muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä.

Tänä vuonna Kalasatamassa käynnistyy noin 1 500 asunnon rakentaminen, ja asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana myös tulevina vuosina. Vuonna 2030 Kalasatamassa arvioidaan olevan 20 000 asukasta ja alueen rakentamisen valmistuessa vuoteen 2040 mennessä yli 30 000.