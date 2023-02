Ennalta estävän toiminnan poliisit kertovat pääkaupunkiseudun koulujen hankalasta tilanteesta. Huumeet ovat vain yksi osa nuorten pahoinvointia.

Espoolaiseen kouluun tehtiin tiistaina huumeratsia, jonka tuloksena koulusta löydettiin kannabista. Poliisi epäilee joukkoa koulun oppilaita huumeiden myynnistä koulupäivän aikana.

Lue lisää: Poliisi epäilee: Espoolaisessa koulussa pyöri lasten huume­rinki

Kouluun kesken koulupäivän tehty ratsia on poliisin mukaan harvinainen tilanne. Sen sijaan avunpyyntöjä ja vihjeitä kouluilla tapahtuvasta huumeidenkäytöstä ja mahdollisesta välittämisestä tulee pääkaupunkiseudun poliisilaitoksille jatkuvalla tahdilla.

HS kysyi pääkaupunkiseudun poliisilaitoksilta, onko koulusta paljastunut epäilty huumekauppa vain yksittäistapaus, vai onko kyse laajemmasta ilmiöstä?

”Meille tulee sidosryhmistä, nuorilta ja opetustoimelta vihjetietoa siitä, että koulut ovat kauppoja, missä sitä kauppaa käydään”, kertoo Länsi-Uudenmaan ennalta estävän toiminnon komisario Hannu Väänänen.

Varsinaisia rikostutkintaan johtaneita huumerikosepäilyjä on kouluissa harvoin. Väänäsen mukaan kyse on yleensä tapauksista, jossa joku on hankkinut kannabista ja antanut ostoksestaan myös kavereille. Koulu on tällaiselle toiminnalle luontainen paikka, sillä se on suojattu ja turvallinen paikka, jossa kaveriporukat kohtaavat päivittäin.

Väänäsen mukaan on olemassa merkkejä sellaisista lapsista, jotka haluavat luoda suunnitelmallisia myyntiorganisaatioita kouluissa. Tähän mennessä Länsi-Uudellamaalla on tutkittu tällaisia alaikäisten huumemyyntirinkejä, joiden toiminta on rajoittunut vapaa-ajalle koulun ulkopuolelle.

Itä-Uudenmaan poliisin ennalta ehkäisevän yksikön rikoskomisarion Asko Sartasen mukaan kouluista on osittain tullut laittomien aineiden kauppapaikkoja.

Sartanen korostaa poliisin ennalta ehkäisevän työn tärkeyttä kouluissa ja sanoo, ettei ilmiöltä ”voi enää ummistaa silmiään.”

Itä-Uudenmaan poliisin päällikkö Ilkka Koskimäki puhui koulujen huolestuttavasta tilanteesta jo viime syksynä.

Lue lisää: Nuorten väkivalta räjähti pääkaupunki­seudulla: Poliisipäällikkö tietää, miksi

”Sähkötupakalle ja nuuskalle on omat myyntiringit, jotka pyörivät kouluissa ihan kiistatta. Enää ei voi kiistää etteikö huumeitakin olisi. Kyllä siellä kouluissa niitä huumeita on”, Sartanen kertoo.

Itä-Uudenmaan poliisissa ei ole tällä hetkellä tutkinnassa huumeiden myyntirinkeihin kouluissa liittyviä rikosepäilyjä. Myöskään huumeratsioita kouluihin ei ole laitoksen alueella tehty.

Itä-Uudenmaan Sartasen mukaan tilanne kouluissa on tällä hetkellä poliisin näkökulmasta hälyttävä.

”Tiettyjen nuorten ja lasten pahoinvointi on todella laajaa. Heillä yhdistyy kaikki huonot asiat: päihdeongelmat, väkivalta, omaisuusrikokset. Tämä kaikki näkyy siellä koulujen arjessa.”

Sartasen mukaan kouluilta soitetaan poliisille päivittäin niin usein, ettei kaikkiin puheluihin pystytä vastaamaan. Erityisesti tämä näkyy suurissa kaupungeissa, kuten Vantaalla. Sartasen mukaan on olemassa kouluja, joissa poliisi joutuu vierailemaan toistuvasti.

”Emme me pysty aina vastaamaan siihen kutsuun mikä tulee, vaan rehtorien ja kuraattorien pitää hoitaa asiat itse”, Sartanen sanoo ja muistuttaa samalla koulujen laillisesta velvollisuudesta huolehtia turvallisesta oppimisympäristöstä.

Puheluita kouluista tulee myös muille pääkaupunkiseudun poliisilaitoksille. Väänäsen mukaan tällaisia konsultaatiopuheluita tulee tasaiseen tahtiin niin ammattikouluista, lukioista ja yläasteilta.

”Kyllä me käymme välillä noutamassa huumausaineita, lääkkeitä, teräaseita ja puukkoja pois”, Väänänen kertoo.

Helsingin poliisin ennalta estävän yksikön komisario Katja Nissinen mukaan kouluilta tulee soittoa esimerkiksi silloin, kun jostain nuoresta herää huoli.

”Voi olla että on havaintoja käytöstä tai hajusta. Tai sitten oppilaat ovat puhuneet tällaisesta toiminnasta”, Nissinen kertoo.

Helsingin poliisissa koulut eivät näy huumerikosjutuissa. Enemmän vihjeitä tulee esimerkiksi parkkihalleissa tai muissa suojaisissa paikoissa oleilevista nuorista, joiden epäillään kauppaavan huumeita.

Lue lisää: Espoon huume­­piireihin jo teininä ajautunut nuori kertoo ala­ikäisten julmuuksista – ”Ihmiset ovat siellä tosi sekaisin”

Lue lisää: Huumeisiin kuollaan Suomessa yhä useammin ja yhä nuorempana, nyt THL:n asiantuntijaryhmä etsii keinoja kehityksen katkaisemiseksi

Lue lisää: Lapset pyörittävät järjestäytynyttä huume­kauppaa Espoossa: ”Taskut täynnä rahaa”