Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan buprenorfiini, amfetamiini ja synteettisiin katinoneihin kuuluva muuntohuume alfa-PHiP olivat yleisimmät pistämällä käytetyt huumeet Helsingissä viime syksynä.

Buprenorfiini on vaikuttavana aineena Suomessa opioidikorvaushoitolääkkeenä käytettävässä Suboxonessa sekä ulkomailta laittomasti tuodussa Subutexissa.

THL:n tutkimuksen havaintojen mukaan kolmannes kaikesta pistämällä käytetystä buprenorfiinista oli peräisin buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmävalmiste Suboxonesta. Loput oli todennäköisesti ulkomailta tuotua buprenorfiinia, kuten Subutexia tai Temgesiciä. Temgesic on Suomessakin käytettävä voimakas kipulääke.

THL:n mukaan merkittävin muutos suonensisäisessä huumeiden käytössä on synteettisten katinonien käytön yleistyminen. Ne näyttävät tutkimuksen perusteella osin korvanneen amfetamiinin pistämistä.

”Uusista synteettisistä katinoneista on hyvin vähän tutkittua tietoa, eli niiden tarkoista vaikutuksista tai keskinäisistä eroista ei tiedetä paljoakaan. Käyttäjällä ei myöskään yleensä voi olla varmaa tietoa käytetystä yhdisteestä. Tämä voi lisätä käytöstä aiheutuvia haittoja”, sanoo tiedotteessa oikeuskemiayksikön päällikkö Teemu Gunnar.

Pistokäyttöä todettiin myös bentsodiatsepiineihin kuuluvilla uni- ja rauhoittavilla lääkkeillä sekä muilla amfetamiineilla ja synteettisillä katinoneilla. Kokaiinia, heroiinia tai fentanyylia ei löytynyt yhdestäkään tutkitusta ruiskusta.

THL tutki huumejäämiä käytetyissä ruiskuissa ja neuloissa, jotka kerättiin viidestä sosiaali- ja terveysneuvontapisteestä. Menetelmällä saadaan tietoa pistämällä käytettyjen huumeiden esiintyvyydestä ja siinä tapahtuvista muutoksista.

Buprenorfiini on Suomessa yleisimmin käytetty opioidi ja yleisin Suomessa opioidikorvaushoidossa käytetty lääkeaine. Oikein käytettynä se on THL:n mukaan turvallinen ja tehokas, mutta väärinkäytettynä ja etenkin yhdistettynä muihin lääke- ja huumausaineisiin se on kuitenkin ylivoimaisesti eniten myrkytyskuolemia aiheuttava huumausaine Suomessa.

THL on yhdessä Helsingin yliopiston kanssa selvittänyt buprenorfiinikuolemien määrää hyvinvointialueittain. Selvityksen mukaan kuolemien määrä oli suurin Pohjois-Karjalassa ja pienin Lapissa, Etelä-Karjalassa ja Itä-Uudellamaalla.

Pohjois-Karjalassa kuolemia oli 5–6 vuodessa 100 000:tta asukasta kohden. Pohjois-Pohjanmaalla, Länsi-Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä ja Kymenlaaksossa vastaava luku oli 4–4,9 ja Lapissa, Etelä-Karjalassa ja Itä-Uudellamaalla 1–1,9. Kunkin hyvinvointialueen lukema on keskiarvo tutkimusvuosilta 2018–2020.