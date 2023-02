Tuulet laantuvat iltaa kohden, mutta ajokeli on huono koko perjantaipäivän.

Perjantaipäivä on pääkaupunkiseudulla ja eteläisessä Suomessa erittäin tuulinen. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen maa-alueille, ja Suomenlahdella on voimassa myrskyvaroitus.

Lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, ja tuulen nopeus puuskissa on noin 20 metriä sekunnissa.

Vaikkei maa-alueelle ole annettu myrskyvaroitusta, päivystävä meteorologi Helena Laakso ennakoi, että vahingot voivat olla mahdollisia.

”Ei tämä mikään lepsu tuuli ole”, Laakso täsmentää.

Pelastuslaitokset ovat kirjanneet yksittäisiä kaatuneita puita melko laajalla alueella. Myös lyhyitä sähkökatkoja voi tapahtua.

Liikennesää on huono lumi- ja räntäsateen vuoksi. Ilmatieteen laitos varoittaa kohonneesta onnettomuusriskistä.

Tuulisen sään odotetaan laantuvan iltaan mennessä. Ilmatieteen laitos ennustaa lauantaille aurinkoista pikkupakkasta. Sunnuntaina lämpötila nousee jälleen plussan puolelle.