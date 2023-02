Väkivallasta on tullut joidenkin koulujen arkea. Useissa kouluissa työskennellyt opettaja Katja Lotta kertoo lasten väkivallasta.

HS:n haastattelemien työntekijöiden kokemus on, että tilanne Helsingin kouluissa on pahentunut.

Koulupäivistä on osassa Helsingin kouluissa tullut selviytymistä sekä opettajille että lapsille. Väkivalta koulupäivän aikana on joissain paikoissa arkea.

Helsingissä peruskoulussa erityisopettajana työskentelevä Katja Lotta on 20 vuoden työuransa aikana nähnyt kuinka lasten huonovointisuus on lisääntynyt. Samalla väkivallasta on Lotan kokemuksen mukaan tullut arkipäivästä ja raakaa.

HS haastatteli juttua varten Lotan lisäksi kolmea eri koulujen työntekijää. Muut haastateltavat haluavat pysyä nimettöminä asian arkaluonteisuuden vuoksi. Lotan kokemukset ovat useasta eri koulusta.

HS kertoi aiemmin Kalasataman peruskoulun tulehtuneesta tilanteesta. Koulu on pyytänyt vanhempia avuksi välituntien valvontaa, sillä välitunneilla tapahtuu niin paljon tappeluita, ettei koulun oma henkilökunta riitä niitä ratkaisemaan.

Lue lisää: Koulu haluaa etätyötä tekevät vanhemmat valvomaan lastensa välitunteja Helsingissä

Lue lisää: Koulu Kannelmäessä puuttuu ala­ikäisten väki­valtaan uudella tavalla: Ensimmäiset tulokset hyviä

Tappeluita on nähty myös esimerkiksi Kannelmäen koulussa.

HS:n haastattelemien työntekijöiden kokemus on, että tilanne on pahentunut. Kouluissa on myös koulujen työntekijöiden mukaan eroja. Väkivaltaa ei voi typistää vain tietyn koulun, alueen tai ryhmän ongelmaksi.

HS:n haastattelemien koulujen työntekijöiden mukaan vaaratilanteita aiheuttaa usein yksittäinen oppilas. Tietyissä kouluissa ja luokissa yksittäistapaukset kasaantuvat.

Opettajien mukaan tilanteet voivat lähteä liikkeelle niinkin arkisesta tilanteesta, kuin puhelimen käytöstä. Lasten kyky käsitellä omia tunteitaan on hyvin rajallinen. Harmitus ja turhautuminen purkautuu hyvin nopeasti aggressiivisuutena.

”Pahimmallaan on päiviä, jolloin joudutaan pitämään oppilaista kiinni pitkiä aikoja oppilaan oman turvallisuuden ja muiden turvaamiseksi”, Lotta kuvailee.

Aina tilanteet eivät ratkea pelkällä kiinnipidolla. Lotan luettelo työssä saamistaan vammoista on pitkä ja kivulias.

Useampi murtuma jalkapöydässä, murtuneita luita käsivarressa, hampaat jouduttu korjaamaan useaan kertaan, silmän ruhjevamma, niskan retkahdusvamma. Nämä kokemukset ovat vuosien varrelta useista eri kouluista.

”Kerran menin väliin kun kaksi oppilasta tappeli ja sitten kolmas tuli sivusta lyömään pesäpallomailalla. Lyönti osui suoraan hampaisiin.”

Lotan mukaan hammasremontteja on ollut useampia. Työnantajan vakuutus ei ole niitä maksanut.

Haastateltujen ammattilaisten mukaan yksi syy lasten väkivaltaiseen käytökseen löytyy perheistä.

Joidenkin lasten elämästä puuttuvat työntekijöiden mukaan normaalit arjen rutiinit ja rajat. Kun sitten koulussa täytyy ottaa huomioon muut, sietää hälyä ja uskoa opettajaa, ei lapsilla ole olemassa työkaluja tilanteiden käsittelyyn.

Pahimmillaan lapset tuntuvat jääneen täysin yksin: vanhemmat eivät välttämättä vastaa puhelimeen tai jos vastaavatkin, eivät he halua tulla hakemaan lasta kotiin riitatilanteessa, Lotta kertoo.

”Olen sanonut että nyt ei ole vaihtoehtoa, että seuraavaksi soitan lastensuojelun hakemaan.”

Levottomuuden lisääntymiseen löytyy syitä haastateltavien mukaan myös koulumaailmasta. Alati kasvavat ryhmäkoot vaikeuttavat tilannetta, sillä käsiä ei yksinkertaisesti riitä kaikkien tukea tarvitsevien kaitsemiseen.

Opettamisen muuttuminen huonoimmillaan vartiointitehtäviksi vaikuttaa opettajien mielestä myös oppimistuloksiin. Lotta kertoo kuudesluokkalaisesta, joka ei ole oppinut lukemaan tai kirjoittamaan.

Tällä hetkellä Lotan oman ryhmän oppilaista kukaan ei puhu suomea äidinkielenään. Myös oppilaiden keskinäisen kielen puuttuminen aiheuttaa turhautumista ja ärsyyntymistä, jota ratkotaan nyrkein.

Väkivalta ei Lotan mukaan rajoitu nykyiseen työpaikkaan.

Aina on ollut aggressiivisesti käyttäytyviä oppilaita, mutta viime vuosina tilanne on muuttunut sietämättömäksi. Useat hänen kollegansa ovat irtisanoutuneet.

”Opettajat vain selviytyvät päivästä toiseen”, Lotta toteaa.

Haastateltujen koulujen työntekijöiden mukaan ongelmia saattaa aiheuttaa yksikin akuutisti oireileva lapsi. Toisaalta on myös useita kouluja ja erityisen tuen luokkia, joissa vastaavia ongelmia ei näy.

Helsingin kaupungilla ei aivan tunnistetta Lotan kuvailemaan väkivaltaista kouluarkea.

Helsingin kaupungilla oppilaiden hyvinvoinnin päällikkönä työskentelevä Vesa Nevalaisen mukaan väkivallan määrässä on koulukohtaista vaihtelua. Kyse ei kuitenkaan ole pysyvistä ongelmista, sillä oppilaat vaihtuvat ikäkausittain.

Nevalaisen mukaan tällä hetkellä ei ole nähtävillä mitään piikkiä väkivaltaisuuden määrässä.

”Näemme sen aika tavanomaisena tällä hetkellä. Ei ole kauheasti muutoksia suuntaan tai toiseen”, Nevalainen kommentoi.

Kaupungin tietoon tulee viikoittain joitakin tapauksia, joissa väkivaltaa on kohdistettu opettajiin. Näihin lasketaan mukaan myös sanalliset uhkaukset. Fyysisiä tekoja tapahtuu Nevalaisen mukaan harvemmin.

Lotan mukaan hän, eivätkä hänen kollegansa enää läheskään aina kirjaa kokemaansa väkivaltaa. Kirjaukset eivät ole aiemmin hänen mukaansa johtaneet mihinkään toimiin.

Kaupunki aikoo tulevaisuudessa panostaa ennaltaehkäisyyn ja tuoda kouluihin uuden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen tähtäävän opetuksen. Näin lapset saadaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ryhmäytymään, Nevalainen kertoo.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 52,3 prosenttia kyselyyn vastanneista oli kokenut asiakkaan osalta väkivalta- ja uhkatilanteita vuoden 2022, kertoo Työterveyslaitoksen kunta10-tutkimus. Osuus oli kasvanut vuodesta 2020 jolloin sama osuus oli 47,4 prosenttia vastanneista.

Kaikkien haastateltavien kertomuksissa korostuu yksi asia. Huoli lapsista.

Lotan mukaan lapset altistuvat väkivaltaiselle kuvastolle jo ennen kuin he oppivat lukemaan. Lapset kuluttavat väkivaltaista viihdettä ja pelejä usein valta-osan vapaa-ajastaan, hän kuvailee.

”On minulla ollut ekaluokkalainen, joka on katsonut koulussa kovaa pornoa puhelimestaan.”

Luokassa tapahtuneita väkivaltaisuuksia käsitellään kouluissa edelleen yksittäistapauksina, HS:n haastattelemat opettajat kertovat.

Yleistä keskustelua väkivallan normalisoitumisesta ei käydä. Opettajat kokevat haastattelujen perusteella jäävänsä yksin.