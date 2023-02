Luottamus Uudenmaan liiton maakuntajohtajaan Ossi Savolaiseen (kok) rakoilee. Hallitukselle paljastui, ettei Kiina-asiamies olekaan Kiinassa.

Tiedonkulku Uudenmaan liiton kansainvälisestä toiminnasta ei tyydytä maakuntahallitusta.

Maakuntajohtaja Ossi Savolainen (kok) ja virkamiehet esittelivät tammikuun lopulla kokouksessa yhteistyösopimuksia, jotka koskevat Kiinassa Zhejiangin aluetta, Espanjassa Valencian maakuntaa sekä Puolassa Masovian ja Länsi-Pommerin alueita.

Uudenmaan liitto maksaa osa-aikaista palkkaa Kiinassa Hangzhoussa asuvalle asiamiehelleen Lauri Tammelle.

Zhejiangin maakunta sijaitsee Kiinassa lähellä Shanghain suurkaupunkia. Maakunnan keskuksessa Hangzhoussa on muun muassa Nokian teknologiakeskus ja verkkokauppayritys Alibaban pääkonttori.

Sittemmin maakuntahallitukselle paljastui sattuman kautta, että Tammi hoitaakin Kiinan-asioita keväällä Yhdysvalloista. Tammen maantieteellinen toimipaikka paljastui Ilta-Sanomien jutusta, joka käsitteli koripallopeliä.

Haastattelun havainnut hallituksen jäsen Ulla Kaukola (sd) ihmetteli, voiko olla kyse samasta ihmisestä. Salapoliisityön jälkeen asia varmistui.

”Ei maakuntajohtaja meille kertonut, ettei Kiina-asiamiehemme asukaan Kiinassa. Kerrottiin vain, että hän on luonut yhteistyötä viiden yrityksen kanssa. Alkaa olla luotto maakuntajohtajaan aika kovilla”, Kaukola sanoo.

Matkoilta maanantaina illalla tavoitettu Savolainen kertoo olleensa tietoinen Tammen oleskelusta Yhdysvalloissa. Tammi on Savolaisen mukaan toimittanut Savolaiselle selonteon toimistaan.

Tammi ei Savolaisen mukaan ole Uudenmaan liiton toimeksiannosta Yhdysvalloissa.

”Hän on Uudenmaan liitossa puolipäivätehtävissä ja hoitaa työtä etänä. Hänellä voi olla myös muita työtehtäviä, asiasta on sovittu ja lyhyen aikaa toimitaan näin”, Savolainen sanoo.

Luottamuksen mahdolliseen heikkenemiseen omalla kohdallaan Savolainen tyytyy sanomaan, että ”poliitikot tekevät omaa juttuaan ja virkamiehet omaansa”.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan Markku Markkulan (kok) mukaan Tammen noin kolmen kuukauden muutto on tapahtunut perhesyiden ja oppimisen vuoksi.

Asia on siis ollut tiedossa, mutta Markkulan mukaan tällaiset asiat eivät ole maakuntahallituksen päätettäviä, eikä niitä käsitelty kokouksessa.

Asiamies on palaamassa Kiinaan vapuksi.

Markkula kuvaa Tammea ”aivan erinomaiseksi kontaktiksi” liitolle. Markkula kuvaa Tammen asuneen Kiinassa kymmenen vuotta ja olevan hyvin verkostoitunut ja puhuvan sujuvasti kiinaa.

”Hän auttaa uusmaalaisia kuntia, kouluja ja yrityksiä yhteistyöasioissa. Lisäksi hänen toimintansa ansiosta saatiin nopeasti ja erittäin edullisesti kasvomaskeja koronapandemian aikana”, Markkula mainitsee.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula otti historiakirjan hankintapäätöksen helmikuun kokoukseen.

Viime viikolla päättäjille selvisi myös, että Uudenmaan liiton historiasta ja tulevaisuudesta kertova tietokirja on paisumassa kaksiosaiseksi teokseksi.

Toinen osa käsittelee hankintapäätöksen mukaan ”maakuntajohtajan uran vaiheita sekä toimintaa Uudenmaan liitossa”.

Savolainen on jäämässä eläkkeelle vuoden lopulla. Savolainen nousi julkisuuteen tammikuussa, kun HS kertoi hänen ostaneen toistuvasti liiton taustatilaisuuksiin vip-palveluita itselleen läheiseltä seuralta.

Savolainen on vastahakoinen sanomaan kirjahankkeesta ”yhtään mitään”. Hän sanoo, ettei ole ollut tekemässä päätöksiä asiassa.

”En tiedä kaksiosaisuudesta mitään”, Savolainen sanoo.

Noin 300-sivuisesta tietokirjasta teki hankintapäätöksen tammikuun lopulla va. hallintojohtaja Inka Tikkanen. Päätös lähetettiin maakuntahallituksen puheenjohtajistolle tiedoksi osana listausta virkamiespäätöksistä.

Kaksiosainen historiateos on päätetty tilata tietokirjailija Jarkko Kempiltä 40 000 eurolla. Summasta Uudenmaan liiton osuus on 16 000 euroa, ja kirjoittaja lupautui hankkimaan loput 24 000 euroa.

Savolaiseen liittyviä haastatteluja on HS:n tietojen mukaan tehty jo viime vuonna, ennen kuin kirjasta oli päätöstä. Savolainen sanoo, ettei muista, koska haastatteluja on tehty.

”Minua on haastateltu puhelimitse muutamia kertoja, saattaa olla, että tämän vuoden puolella. Tällainen on tekeillä, ja jotenkin siinä on Ossi Savolainenkin mukana”, hän sanoo.

Tammikuun 30. päivänä kokoontuneelle maakuntahallitukselle kirjaprojektia ei esitelty. Markkula nosti hankintapäätöksen hallituksen käsittelylistalle helmikuun kokoukseen, kun hallituksessa asiaa toivottiin.

Tarkoituksena on Markkulan mukaan haastatella useita henkilöitä, ei vain Savolaista.

”Historiakirjassa on ajatuksena käsitellä Uudenmaan liiton toimintaa 2000-luvulla. Mikä liitto on ollut, mitä on tehty ja mihin se on menossa”, Markkula kertoo.

Maakuntahallitus sai tammikuun kokouksessa myös selvityksen HS:n tekemästä tietopyynnöstä, joka kohdistui maakuntajohtajan ostamiin vip-palveluihin.

Uudenmaan liitossa oli HS:n tietopyynnön vuoksi tehty sisäinen selonteko liiton markkinoinnista, viestinnästä ja edustamisesta, mutta maakuntahallitus ei hyväksynyt maakuntajohtaja Savolaisen ja hallintojohtaja Tikkasen valmistelemaa yhteenvetoa.

Hallitus käsitteli asian lopulta suljetuin ovin ilman virkamiesjohtoa ja palautti sen yksimielisesti valmisteluun.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Markkula antoi tammikuussa tilintarkastustoimisto KPMG:lle toimeksiannon selvittää liiton hankintoja. Tämä selonteko valmistunee maaliskuussa.