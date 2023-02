Kamerat sijoitetaan koulujen ja liikuntapaikkojen läheisyyteen, missä liikkuu paljon lapsia.

Vantaalla otetaan helmikuun aikana käyttöön seitsemän uudenmallista nopeusvalvontakameraa. Asiasta kertoo poliisi tiedotteessaan.

Uusia nopeusvalvontakameroita tulee kaksi Vanhalle Porvoontielle, kaksi Tammiston Kauppatielle sekä yksi kamera Tikkurilantielle, Vaskivuorentielle ja Raappavuorentielle.

Kameravalvontapisteet on valittu yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Kameroiden tarkoituksena on vähentää ylinopeuksia ja lisätä liikenneturvallisuutta Vantaalla. Yhtenä perusteena kameroiden sijoittelulle oli lasten liikenneturvallisuus.

”Kameroita on sijoitettu alueille, joilla liikkuu paljon lapsia jalan, esimerkiksi koulujen ja liikuntapaikkojen läheisyyteen”, kertoo komisario Katri Lehti tiedotteessa.

Kamerat asennetaan ensi viikon lopulla tai seuraavan, viikon kahdeksan, aikana sääolosuhteista riippuen.

”Uusien kameroiden etu on se, että niiden kuvat ovat aiempaa tarkempia ja terävämpiä. Uusien kameroiden ansiosta asfalttiin ei tarvitse myöskään tehdä mitään lisäasennuksia, sillä kamerassa on itsessään välimatkan mittaava toiminnallisuus. Asennus on siten myös halvempaa”, komisario Lehti kertoo.

Kameroiden kuvat lähetetään langattomasti Helsingissä sijaitsevaan Liikenneturvallisuuskeskukseen, jossa kaikki Suomen automaattivalvontakuvat käsitellään.