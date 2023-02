Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen jää eläkkeelle kevään aikana.

”Aika on kulunut todella sukkelaan”, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd).

Viljanen valittiin Suomen neljänneksi suurimman kaupungin johtoon vain silmänräpäys sitten eli vuoden 2017 lopulla. Hän jää eläkkeelle tänä keväänä, kun 65 vuotta tulee täyteen vappuna.

Viljasen kautta ovat leimanneet koronavuodet ja ukrainalaisten pakolaisten vastaanotto Venäjän hyökkäyksen vuoksi.

Mutta pinnan alla on tapahtunut myös isoja muutoksia mielikuvissa. Vantaan takavuosien ankea maine on muuttunut imagomittauksissa myönteisemmäksi.

Miten paljon tästä on luettava kaupunginjohtajan hyväksi, vaikea sanoa.

Jotain Viljasesta henkilönä kertoo se, että Vantaalla pitkään asunut Mustafe Hassan ilmoittaa Riku Rantalan Docventures-ohjelman haastattelussa kotikaupunkinsa parhaaksi piirteeksi kaupunginjohtajan.

”Ritva on ihmisläheinen, ja hänen kanssaan voi mennä kahville”, Hassan perustelee ällistyneelle Rantalalle.

Viljanen ottaa kohteliaisuuden kiitollisuudella vastaan. Hän käyttää sitä esimerkkinä kaupungin matalasta organisaatiosta.

”Vantaalle ei tarvitse muuta kuin tulla, ja heti on vantaalainen.”

Lähtöhaastatteluissa on tapana pyytää kohdetta luettelemaan saavutuksiaan. Viljanen listaa ensimmäiseksi talouden. Kuuden vuoden aikana kaupunki on kyennyt lyhentämään lainojaan siten, että lainakanta on enää 750 miljoonaa euroa eli yli 300 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuusi vuotta sitten.

Vantaa on tällä hetkellä yksi Suomen vähiten velkaisista isoista kaupungeista, mikä on erittäin tärkeää nousevien korkokulujen aikana.

”Edeltäjäni Kari Nenonen teki hyvän pohjan”, Viljanen kiittää. Hän tähdentää, ettei hyvä taloustilanne ole valtion pandemiakorvausten ansiota, vaan koronarahoilla katettiin kaupungin ylimääräisiä menoja muun muassa lentoasemalla testauksessa, jäljityksessä ja rokotuksissa.

”Taloutta on oikaistu omin voimin ja ilon kautta, ei meidän ole tarvinnut hampaita kiristellä”.

Vantaan väkiluku on Viljasen aikana kasvanut yli 20 000:lla. Joka vuosi on rakenteilla 5–8 päiväkotia ja joka kolmas vuosi rakennetaan uusi koulu.

Nyt olisi sitten jo mahdollisuus ajatella muutakin.

”On mahdollisuus ajatella isosti ja unelmoida.”

Vantaan taloustilanne on nyt sellainen, että kaupungissa voidaan unelmoida uusia asioita, miettii Ritva Viljanen.

Tämän vaalikauden isoja hankkeita ovat Vantaan ratikka, josta valtuusto päättää tänä vuonna. Viljanen on johdonmukaisesti kannattanut uutta yhteyttä Helsingin Mellunmäen metroasemalta Länsimäen ja Hakunilan kautta Tikkurilaan ja lentoasemalle.

Viljasen mukaan yrityskierroksilla ensimmäisenä puhutaan joukkoliikenteen yhteyksistä. Yritykset rekrytoivat usein nuoria, jotka yhä enemmän jättävät ajokortin ajamatta.

”Me rakennamme myös yhtä Suomen suurimmista uimahalleista, Elmoa. Kuusijärven aluetta on kehitetty, Tikkurilan oppimiskeskus on saatu kohdilleen ja Hakunilan kartanoaluetta kehitetty. Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo on suunnittelupöydällä.”

Jos työelämän kehittämiskeskusteluiden mukaan Viljaselta kysyy, minkälaisena hän näkee Vantaan tulevaisuuden viiden kuluttua, vastaus tulee heti.

”Näen Vantaan yrittämisen metropolina. Mehän olemme yrittäjien kaupunki. Vantaan asema on logistisesti Suomen paras, ja tänne muuttaa nimenomaan työikäisiä ihmisiä.”

Vantaa on myös erittäin kansainvälinen, ja sama kehitys jatkuu tulevaisuudessa. Vuonna 2030 joka neljäs vantaalainen on vieraskielinen, ja kouluissa vieraskielisten osuus nousee 40 prosenttiin.

Kaupunginjohtajan näkökulmasta Vantaa on onnistunut vieraskielisten kotouttamisesta mallikkaasti. Kotouttamista on tehty ruohonjuuritasolla, ja siten, että kaupungin omien työntekijöitten lisäksi lukuisat yhdistyksen ja järjestöt ovat olleet mukana.

”Meillä koko kaupunki kotouttaa. Se on ollut vuosien projekti, jossa käytännön tarve on opettanut meitä.”

Tulevaisuudessa siintää myös vantaalaisen tapahtumakulttuurin nousu. Viljanen näkee, että Vantaalla olisi mahdollisuuksia profiloitua tapahtumien kaupungiksi etenkin, jos suunnitellut areenat esimerkiksi Kivistössä ja Aviapoliksessa sekä Backaksen muumimaailma toteutuvat.

Mitä sitten täysin palvellut kaupunginjohtaja itse aikoo tulevaisuudessa tehdä?

Viljanen tunnustautuu höppänäksi mummiksi, sillä ensimmäinen lapsenlapsi Mauno on juuri saavuttanut kahdeksan kuukauden iän.

”Maunolla on ensimmäinen hammas”, Viljanen tiedottaa.

Muistelmiaan hän ei aio kirjoittaa, mutta järjestötoiminta esimerkiksi naisjärjestöjen parissa kiinnostaa. Viljasen koko työura on ollut lasikattojen rikkomista miesvaltaisessa työelämässä. Monissa ryhmäkuvissa on mustapukuisia miehiä, ja sitten Ritva Viljanen.

Hän on ollut ensimmäinen nainen monissa valtionhallinnon tehtävissä ja vasta toinen nainen Vantaan kaupunginjohtajana.

”Olen sukeltanut miesvuosien läpi. Nuoret naiset eivät voi hahmottaa, millaisia menneet vuosikymmenet ovat olleet.”

Hän epäilee silti, ettei naisasianaisten työ ole loppumassa. Suomeen on syntymässä uusi huonosti pärjäävien nuorten vieraskielisten naisten luokka.

Vantaan kaupunginjohtajan virka laitetaan hakuun maaliskuussa, joten uusi kaupunginjohtaja voidaan valita kesäkuun valtuustokokouksessa.