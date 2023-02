Helsingissä Eerikinkadulle uusrenessanssitaloon rakennettiin kymmeniä vuokra-asuntoja.

Asunnoissa on parvekkeita sisäpihan puolella.

Helsingin ydinalueella Eerikinkatu 7:ssä sijaitsevan uusrenessanssia edustavan rakennuksen muutostyöt ovat edenneet niin, että siihen tulevat vuokra-asunnot ovat avautuneet vuokrattaviksi. Asunnot valmistuvat ensi kesänä.

Uusiin koteihin pääsee muuttamaan arvioiden mukaan ensi heinäkuussa.

Asunnot tulivat vuokrattaviksi tammikuun lopulla, ja muutaman päivän kuluttua tarjolla vuokralle oli enää muutama koti jäljellä, Kojamo-yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Taloon on kunnostettu 40 asuntoa kooltaan reilun 20 neliön yksiöistä isompiin ullakkoasuntoihin, joissa on 144,5 neliötä, kaksi kerrosta ja viisi huonetta.

Marraskuussa 2021 talo oli vielä pressujen alla peruskorjauksen vuoksi.

Arvotalo rakennettiin alun perin pääasiassa asunnoiksi 1800-luvun lopulla, mutta 1940–1980-luvuilla taloa muutettiin asteittain pienteollisuus- ja toimistotiloiksi.

Talolla on pitkä ja vaiheikas historiaa: liiketiloissa ovat toimineet rakennushistoriallisen selvityksen mukaan esimerkiksi Huhtalan taidesalonki, HOK-Elanto, Matkayhtymä oy ja talon vuonna 1941 ostanut kultasepänliike Westerback. Rakennuksen piharakennuksen kellarissa on edelleen kultaprässi.

Prässillä eli kullan stanssauslaitteella on käsitelty kultaa 1940-luvulta alkaen. Prässiä on käytetty viimeksi vuonna 1985.

Arkkitehti Jukka Salonen Arkkitehtitoimisto Nevasta on tehnyt koko suunnittelu- ja toteutusajan yhteistyötä Helsingin kaupunginmuseon kanssa historiallisessa kohteessa.

Useimmissa asunnoissa on parveke sisäpihalle, ullakkoasunnoissa on kattoterassit. Huonekorkeus nousee korkeimmillaan kolmeen ja puoleen metriin. Lisäksi asukkaille on yhteinen saunaosasto, takallinen yhteistila illallisten tai tilaisuuksien järjestämiseen sekä sisäpihalla oleskelutila juhlien järjestämiseen.

