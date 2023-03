Toimialajohtajan allekirjoittama lausunto on tiivis kehukimara.

Husilla laitoshuoltajana työskentelevä mies on joustava ja tunnollinen sekä hyvä tiimityöntekijä. Hänellä on positiivinen asenne työntekoon. Hän on erittäin tarpeellinen ja pidetty tiimin jäsen. Husin toiveena olisi pitää mies palkkalistoillaan.