Perämiehenkadulla sijaitseva Betania-talo muutetaan perusparannuksen yhteydessä kokonaan päiväkodiksi.

Betania-talon on suunnitellut arkkitehti Karl August Wrede, ja se on valmistunut vuonna 1904.

Punavuoressa sijaitsevaan Betania-taloon avataan vuonna 2026 uusi päiväkoti, tiedottaa Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.

Taloon suunnitellaan perusparannusta, jonka on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Samassa yhteydessä rakennus muutetaan kokonaan päiväkodiksi. Syynä on varhaiskasvatuksen kasvanut tilantarve.

Tällä hetkellä rakennuksessa toimii päiväkoti Meripirtti, taiteilijaseura sekä teatteriyhdistys. Sen lisäksi talossa on ollut asukastalotoimintaa, joka on ollut tauolla remontin vuoksi. Historiallinen rakennus on Karl August Wreden vuonna 1904 suunnittelema.

Alustavan arvion mukaan perusparannus alkaa aikaisintaan kesällä 2024.

Mikäli aikataulu pitää, voi varhaiskasvatuksen toiminta käynnistyä talossa elokuussa 2026.

Talo suljetaan korjausten ajaksi, jolloin tiloissa nykyisin toimivat päiväkotiryhmät siirtyvät väistötiloihin Eiranrannan paviljonkiin.

Asukastalotoiminnalle etsitään korvaavia tiloja.