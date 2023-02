Helsingin johtopoliitikot tunnustavat, että segregaatio on ongelma kouluissa. Painotettuun opetukseen puuttuminen tuntuu silti vaikealta.

Poliitikkojen joukossa ajatus painotetun luokkaopetuksen lakkauttamisesta ei saa varauksetonta kannatusta.

HS kertoi keskiviikkona, että Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla valmistellaan uudistusta, joka muuttaisi painotettua opetusta nykymuodossaan. Suunnitelmissa olisi painotetun opetuksen luokkamuotoisuudesta luopuminen.

Painotettua opetusta on annettu muun muassa musiikki-, liikunta- ja taideaineiden luokilla.

Perusteluna ovat tutkimustulokset, joiden mukaan painotetun opetuksen luokilla ovat yliedustettuina korkeakoulutettujen ja paremmin toimeentulevien perheiden lapset. Tavoitteena on estää koulushoppailua ja vähentää heikompiosaisista perheistä tulevien lasten keskittymistä samoille luokille.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan jäsen Sini Korpinen (kok) kommentoi uutista kitkerästi. Hän ei pidä järkevänä luokkamuotoisesta opetuksesta luopumista.

Korpinen ihmettelee, miksi luokkaopetuksesta pitäisi luopua, jos oikea ongelma on diversiteetin lisääminen.

”Voisimmeko saada selkokielisiä oppaita siitä, miten painotettu opetus tarkoittaa, näytetunteja kenties tiedotteita useammalla kuin vain kahdella kielellä”, Korpinen listaa.

Hän olisi valmis jopa hyväksymään pilotin, jossa arvottaisiin puolet painotetulle luokalle tulevista oppilaista.

”Joillekin musiikkiluokille pyrkivät saavat osan pistemäärästä, jos osaavat soittaa jotain soitinta. Tämä toteutuu, jos vanhemmilla on varaa kustantaa opetusta musiikkikoulusta. Voitaisiinko tästä perusteettomasta edusta luopua, ja järjestää pääsykokeita, joissa testattaisiin rytmitajua ja kykyä pysyä sävelessä?”

Valmistelussa olevasta uudistuksesta on kantautunut viestiä jo kouluihin. Korpiselle alkoi tulla viestejä nimenomaan itähelsinkiläisten koulujen opettajilta. Nämä ovat huolissaan, jos painotetut luokat poistuvat heidän koulustaan, lapsiryhmät alkavat hakeutua keskustaan.

Korpinen on itse kasvanut pienituloisessa perheessä. Hän pääsi musiikkiluokalle, ja sai sieltä soittimen lainaan kotiin.

”Minun vanhemmillani ei olisi ikinä ollut mahdollisuutta ostaa minulle omaa soitinta.”

Lautakunnassa vasemmistoliittoa edustava Petra Malin on samaa mieltä Korpisen kanssa, että painotetusta opetuksesta pitää tiedottaa paremmin. Kokonaisuutta pitäisi hänen mielestään hahmottaa siten, että painotettu opetus olisi kaikille lapsille mahdollista.

”Emme kuitenkaan voi sivuuttaa sitä, että segregaatio-ongelma on aito. Emme voi olla puuttumatta siihen”, Malin sanoo.

Lautakunnan iltakoulussa poliitikoille on kerrottu, että Helsingissä on painotettua opetusta, jota ei ole keskitetty erityisiin luokkiin. Malin haluaisi kuulla tarkemmin, miten tämä painotettu opetus on järjestetty, koskeeko se kenties vain tiettyjä oppiaineita, ja millaisia kokemuksia siitä on saatu.

”Haluan tietää, kuinka radikaali tämä painotettua luokkaopetusta koskeva muutos olisi? Me tarvitsemme tietoa sekä havaintoja ja kokemuksia niiltä oppilailta ja opettajilta, jotka osallistuvat erityyppiseen painotettuun opetukseen.”

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) tähdentää, että luokkamuotoista painotettua opetusta arvioidaan, koska uusin tutkimus kertoo sen lisäävän koulun eriarvoisuutta.

Razmyar kommentoi torstaina HS:lle, että musiikin, kielten, matematiikan ja muiden painotusaineiden tarjonta jatkuu joka tapauksessa laajana Helsingissä.

Hän katsoo, että viime vuosien tutkimustieto tukee sitä, että painotetun opetuksen luokkamuotoisuuden purkaminen vaikuttaa oppimistuloksiin ja yhdenvertaisuuteen.

”Myös OKM (opetus- ja kulttuuriministeriö) on kahdessa eri raportissa suositellut aiheen tarkastelua, jotta koulujen sisäiseen segregaatioon voidaan puuttua”, Razmyar viestittää.

Painotetun opetuksen kokonaisuus on nyt jatkovalmistelussa, jonka aikana kuullaan sidosryhmiä ja tutkijoita laajemmin. Razmyar katsoo, että on päättäjien vastuulla arvioida koko keinovalikoimaa eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Muutosesityksen ensimmäinen poliittinen käsittely on kasvatuksen ja koulutuksen suomenkielisessä jaostossa mahdollisesti kevään aikana. Jaoston puheenjohtaja Ozan Yanar (vihr) viestittää Razmyarin tavoin, ettei painotettua opetusta olla ajamassa alas, mutta sen järjestämisen erilaiset vaihtoehdot ovat tulossa keskusteluun.

”Vihreä valtuustoryhmä ei ole käsitellyt suunnittelussa olevaa ehdotusta vielä ollenkaan. Tässä on hyvä aika kuunnella rehtoreita, opettajia, vanhempia ja tutustua tutkittuun tietoon”, Yanar sanoo.

Yanarin mukaan tutkijat ovat esittäneet huolensa siitä, että luokkamuotoisuus painotetussa opetuksessa lisäisi koulun sisäistä eriytymistä.

Hän tähdentää, että painotettu opetus on Helsingissä erittäin pidettyä ja arvostettua eikä siihen tule tehdä muutoksia kevyin perustein.