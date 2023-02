Viikon päätteeksi Helsingin yliopiston tutkijatohtori Heidi Huilla ja apulaisprofessori Sonja Kosunen ovat hieman ryytyneen oloisia. Puhelin on soinut ahkerasti, sillä juuri nyt monet kaipaavat tutkijoiden kommentteja.

Huillaa ja Kosusta nimittäin pyydettiin kokoamaan tutkimustietoa taustamateriaaliin, jonka Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet saivat viime viikolla.

Taustamateriaali oli osa virkavalmistelussa olevaa esitystä, joka uudistaisi sen, miten painotettu opetus helsinkiläisissä kouluissa järjestetään.

Painotettu opetus tarkoittaa opetusta, jossa soveltuvuuskokeella opetukseen valitut oppilaat saavat tietystä aineesta lisäopetusta tietyssä aineessa, esimerkiksi musiikissa, liikunnassa tai matematiikassa.

Painotetusta opetuksesta ei olla luopumassa. Sen sijaan halutaan eroon koulujen sisäisistä ”kuplista”, kuten Kosunen ja Huilla painotusluokkia kuvaavat. Tutkimustiedon valossa painotusluokat synnyttävät koulujen sisällä kuplia, jonka eriarvoisuuden tiedostavat myös oppilaat.

Nyt virkamiesvalmistelussa on uudistus, jossa painotetun opetuksen luokista luovuttaisiin ja painotetun opetuksen oppilaat hajautettaisiin yleisopetuksen luokkiin, niin sanottuihin sekaluokkiin.

Osa kouluista onkin jo toiminut näin, sillä tähän saakka koulut ovat itse saaneet valita, kuinka painotettu opetus järjestetään.

Suurin osa kouluista on kuitenkin valinnut koota painotettuun opetukseen valitut lapset omiksi luokikseen. Koulujen sisälle on siis muodostettu esimerkiksi latinaluokkia ja liikuntaluokkia.

Jo nyt julkisen keskustelun perusteella voi sanoa, että päätöksestä ei tule helppo. Siksi Huilla ja Kosunen ovatkin koonneet kaupungin viranhaltijoiden ja päättäjien avuksi tutkimustietoa.

”Tätä teemaa on tutkittu runsaasti ja sitä on analysoitu suunnilleen kaikilla mahdollisilla menetelmillä kuluneen 20 vuoden aikana”, Kosunen toteaa.

Näiden tutkimusten valossa ainakin yksi asia näyttää erittäin selvältä: painotusluokille päätyy opiskelemaan eniten ylempien yhteiskuntaluokkien, suomenkielisten perheiden lapsia.

Heidän ääntään on Huillan ja Kosusen mukaan kuultukin runsaasti viimeisen viikon aikana.

”Mutta kun tarkastelemme meidän varsin laajaa aineistoamme pääkaupunkiseudulta, sieltä kuuluu myös huoltajien, oppilaiden, opettajien ja rehtorien kritiikkiä tätä luokka­muotoisuutta kohtaan”, kertoo Huilla.

Erityisen ikäväksi kaksikko kuvaa puhetapaa, jossa yleisopetus ja lähikoulut leimataan yleisesti jotenkin huonoksi vaihtoehdoksi. Helsingissä kuitenkin noin 90 prosenttia alakoululaisista ja 70 prosenttia yläkoululaisista opiskelee yleisopetuksessa.

Siksi painotusluokkiin hakeutumista kutsutaan usein ”koulushoppailuksi”. Se on tapa saada lapselle paikka muualta kuin oman lähikoulun tavalliselta luokalta.

Monet vanhemmat, jotka nyt ovat julkisuudessa olleet huolissaan painotusluokkien lopettamisesta, ovat joko painotusluokkaa käyvän lapsen äitejä tai isiä tai itse opiskelleet painotusluokalla.

Heille Huillan ja Kosusen kuvailema kuplautuminen saattaa näyttäytyä positiivisena asiana.

Tutkitusti painotusluokilla on keskimääräisesti osaavampia ja koulumyönteisempiä oppilaita. Sen lisäksi painotusluokilta jatkettiin useammin lukioon kuin yleis­opetuksesta.

Eli kuplilla saattaa olla myönteisiä seurauksia niille lapsille, jotka itse opiskelevat painotusluokilla?

”Kyllä. Toisaalta tästä on ristiriitaista tutkimusnäyttöä”, Huilla sanoo.

”Kun juhlapuheissa kiitellään Pisa-ihmeitä, niin kysehän on kuitenkin yhtä lailla yleisopetuksen oppilaista”, Sonja Kosunen muistuttaa.

Eikö kaikilla ole kuitenkin tasa-arvoinen mahdollisuus hakea painotusluokalle?

”Teoriassa kyllä, käytännössä ei. Tässä ollaan eriarvoisuuden ytimessä”, tutkijat toteavat.

Kosunen ja Huilla listaavat asioita, joita jo pelkkä hakeminen painotusluokalle vaatii: Vanhempien täytyy tuntea koulujärjestelmä ja myös ymmärtää, mitä etua painotetusta opetuksesta voi olla.

Perheillä on usein sosiaalista pääomaa, esimerkiksi tuttavapiiri, jossa lapsen ohjaaminen painotusluokalle on enemmän sääntö kuin poikkeus.

Rahallakin on väliä. Harrastuneisuudesta on usein etua hakuprosessissa. Ja jos hakeutuu omaa lähikoulua kauemmas, täytyy perheellä ehkä olla rahaa myös bussilippuun.

”Kyllä siinä välissä on paljon sellaisia näkymättömiä tekijöitä, joiden takia painotus­luokille lopulta päätyvät pääasiassa tiettyjen yhteiskuntaluokkien lapset”, Huilla sanoo.

Nyt painotusluokkia toivovat vanhemmat joutuvat kysymään itseltään, onko valinnan taustalla pelkkä lapsen lahjakkuuden vaaliminen.

”Jos painotettu opetus valitaan vain opetuksen sisällön takia, ei luokkamuotoisuuden purkamisen pitäisi eriyttää kouluja. Mutta kun huoltajia on haastateltu, on tullut ilmi, että taustalla on usein toive myös valikoida lapsen sosiaalinen ympäristö”, Kosunen sanoo.

Koska painotetun opetuksen merkitys on koululle erilainen alueesta riippuen, on vaikutusta vaikea ennustaa.

Siinä missä hyväosaisilla alueilla sijaitsevat painotusluokat saattavat houkutella lapsia muualtakin kuin lähialueilta, huono-osaisten alueiden kouluissa järjestetty painotettu opetus saattaa lisätä erityisesti koulun paikallista vetovoimaa.

HS kysyi helsinkiläisiltä vanhemmilta mielipidettä kaupungin suunnitelmasta. Jotkut vastaajat ilmoittivat jopa olevansa valmiita muuttamaan toiselle paikkakunnalle painotusluokkien perässä.

Tämä on tutkijoidenkin mielestä mahdollinen seuraus, jos uudistus toteutetaan.

”Voi olla, että osa niistä, joilla on varaa, äänestäisi jaloillaan”, Kosunen sanoo. Silloin alueiden eriarvoisuus saattaisi syventyä entisestään.

Kosusen ja Huillan mukaan oppilaiden tasaisempi jakautuminen koulun sisällä kuitenkin mahdollistaisi erilaisista taustoista tulevien lasten ja nuorten kohtaamisen edes koulussa. Se on ollut yhteisen ja yhtenäisen peruskoulun idea.

Kosunen ja Huilla ymmärtävät, että tilanne on monille vanhemmille hankala. Koulu­valinnat koskevat kaikkein tärkeintä eli omia lapsia.

”Se on erityinen valinta, joka vaikuttaa lapsen elämänkulkuun, kaveripiiriin ja perheen arkeen. Tässä moni miettii omaa asemaansa hyvänä vanhempana ja toisaalta vastuullisena kansalaisena”, Kosunen sanoo.

Siksi heidän mielestään on hyvä, että päätöksen tekevät viranhaltijat ja poliitikot.

”Alueiden tai koulujen eriytyminen ei ole huoltajien syy, eivätkä he voi sitä itse henkilö­kohtaisilla valinnoillaan ratkaista”, Huilla sanoo.

Kuitenkin yksittäiset perheiden valinnat vaikuttavat lopulta laajemmin asuinalueisiin.

Jos huono-osaisempien alueiden perheistä moni valitsee lapselleen koulun hyvä­osaiselta alueelta painotusluokan perusteella, vaikuttaa se koulujen eriytymiseen koko kaupungissa.