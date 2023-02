Päiväkodissa Helsingissä esiintyy nyt A-streptokokkibakteeria, joka aiheuttaa muun muassa tulirokkoa ja angiinaa.

Helsinkiläisen päiväkodin lapsilla on tavattu tulirokkoa aiheuttavaa bakteeria.

A-streptokokkibakteeri itsessään ei ole harvinainen, ja se aiheuttaa yleisimmin kuumeista nieluinfektiota eli angiinaa.

Tulirokko on A-streptokokin aiheuttamista oireista harvinaisemmasta päästä, mutta sekään ei ole yleensä vaarallinen. Tulirokko paranee antibioottikuurilla, joten sairastuneen tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

A-streptokokkibakteeri voi levitä nielu- tai nenäeritteestä, kosketustartuntana käsien välityksellä tai ihoinfektiosta, kuten märkäruvesta.

Helsingin kaupungin epidemiologi Sanna Isosomppi kertoo, että pienten A-streptokokkiepidemioiden hoitaminen päiväkodeista on osa heidän tavallista työtään.

”Näitä A-streptokokkitapauksia on, ja tulirokko on yksi niistä taudinkuvista, millä tavoin A-streptokokki voi lapsilla esiintyä. Tonsilliitti eli angiina on tavallisin”, Isosomppi sanoo.

Tulirokkoa vastaan ei ole rokotetta. Tautia esiintyy edelleen erityisesti lapsilla.

Helsingin kaupunki on lähettänyt ryhmän lasten vanhemmille tiedotteen, jonka mukaan usealla ryhmän lapsella on ”viime viikkoina todettu A-ryhmän streptokokki-bakteerin aiheuttamia infektioita”.

Sen vuoksi kaupunki suosittelee, että ryhmän lapsista otetaan streptokokkiviljelynäyte nielusta päiväkodissa tapahtuvassa seulonnassa. Jos lapsella on tulehtunut ihokohta, näyte neuvotaan ottamaan terveyskeskuksessa.

Tiedotteen mukaan mahdollinen lääkehoito pyritään antamaan samanaikaisesti kaikille ryhmän lapsille, jotta sairastumiskierre saadaan katkaistua.

Perheenjäsenen kannattaa ottaa yhteyttä omaan terveysasemaansa, jos hänellä on kuumetta, kurkkukipua tai ihoinfektio.

Tulirokon tyypillisiä oireita ovat kuume, päänsärky, nielutulehdus, oksentelu, punoittava tai turpea kieli, ihottuma sekä suurentuneen imusolmukkeet.

Ihottuma on usein hentoa ja hieman porkkanan sävyyn väriltään vivahtavaa. Punoitus taas näkyy tyypillisesti rintakehällä, kainaloiden ympärillä ja vatsan alaosassa.

Isosomppi kertoo, että tulirokon oireiden kesto on yksilöllistä.

”Yleensä tulirokon oireet ovat samoja kuin A-streptokokki-infektiossa yleensäkin eli kuumetta, kurkkukipua ja päänsärkyä tai ihoinfektion oireita, esimerkiksi märkärupea. Ihottuma ilmaantuu yleensä toisena sairastamispäivänä ja (se) kestää noin viikon”, hän sanoo.

Päivähoitoon tai kouluun voi A-streptokokkitaudeissa palata tartuttavuuden puolesta aikaisintaan, kun tehokkaan antibioottihoidon alusta on kulunut 24 tuntia.

”Jos märkärupea hoidetaan paikallisella antibioottivalmisteella, poissaolosuositus on pidempi, 48 tuntia. Kuten muissakin akuuteissa infektioissa, kotona suositellaan toipumaan, kunnes kuume on poissa, oireet selvästi lieventyneet ja lapsi jaksaa osallistua toimintaan”, Isosomppi toteaa.

Kaikkiin A-streptokokkitauteihin voi liittyä jälkitautina vaikea yleisinfektio. Isosompin mukaan sellaiset tilanteet ovat kuitenkin hyvin harvinaisia.

”Ajoissa aloitetulla antibioottihoidolla voidaan estää vaikean infektion kehittyminen. Jos pienen lapsen yleisvointi heikkenee, tulee aina hakeutua terveydenhuollon arvioon”, hän sanoo.