Taloyhtiöllä ja rakennusyhtiöllä on näkemyseroja korjauksista ja niiden kustannuksista.

Rakenteelliset ongelmat vaivaavat jälleen Majakka-nimistä pilvenpiirtäjää Helsingin Kalasatamassa. Julkisivun lasielementeissä on talven aikana havaittu huurtumista, tiivistyneen veden jäätymistä ja niittien irtoamista.

Asia ilmenee taloyhtiön osakkaille helmikuussa lähettämästä tiedotteesta ja rakennuksen korjaustarpeita listaavasta asiantuntijaraportista.

Papereiden mukaan korjattavaa on kaikkiaan yli kahdeksan miljoonan euron edestä muun muassa julkisivun lasipaketeissa, tuulensuojapelleissä, listoituksissa sekä lämmön- ja höyrynsulkueristeissä.

Osa hisseistä on talven ja kevään ajan pois käytöstä, sillä hissien kannatinköysiä joudutaan vaihtamaan.

Lisäksi taloyhtiö selvittää muita ongelmia, kuten vesivuotoja, äänihavaintoja ja höyrynsulkukerroksen tiiveyden puutteita. Niiden laajuudesta tai korjaustarpeesta ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Asukkaat ovat valittaneet myös asuntojen kuumuudesta.

Majakan julkisivun lasitukset ovat rikkoutuneet, huurtuneet ja jäätyneet.

Osaa Majakan asukkaista jatkuvat viat turhauttavat. HS:n toimitukseen yhteyttä ottanutta asukasta kismittää, että korjaamattomien vikojen lisäksi joudutaan korjaamaan jo aiemmin korjattuja vikoja.

Majakan yhtiökokous päätti keväällä 2022 pidättää runsaan kahdeksan miljoonan euron arvoisen rakennusaikaisen vakuuden siihen asti, että julkisivu on korjattu.

Osakastiedotteen mukaan olemassa on riski, että korjauskustannukset jäävät osakkaiden maksettavaksi.

Rakennusyhtiö SRV:llä virheet ja niiden korjauskustannukset nähdään toisin. Yhtiön pääkaupunkiseudun asuntoliiketoiminnan johtaja Jorma Seppä sanoo, että taloyhtiön arvioimat korjauskustannukset ovat todellista suurempia.

”Julkisivuelementeissä on ollut laatuvirheitä, jotka on havaittu jo rakentamisen aikana ja ne on käyty avoimesti läpi taloyhtiön kanssa. Pyrimme ratkaisemaan tämän neuvottelemalla.”

Sepän mukaan SRV suorittaa korjaukset, joista se on sopinut. Hän sanoo, että mitään tarkkaa päivämäärää on vaikea asettaa.

Majakan hisseissä on ollut vikaa.

Majakka on valmistunut yli kolme vuotta sitten. Sepän mukaan korjaustöitä on viivästyttänyt muun muassa rakennuksen poikkeuksellisen suuri koko ja sääolosuhteet, jotka on huomioitava korjauksia tehtäessä.

Seppä sanoo, että korjauksia joudutaan tekemään huoltokelkalla, joka kulkee rakennuksen ulkopuolella korkealla yläilmoissa. Turvallisuussyistä korjauksia ei voida tehdä, jos tuuli yltyy liian kovaksi.

”Tuulisia päiviä on tässä jonkin verran ollut.”

Osa Majakan hisseistä on talven ja kevään aikana pois käytöstä kannatinköysien vaihdon takia.

Majakka on Suomen ensimmäinen pilvenpiirtäjä. 134 metriä korkea rakennus valmistui loppuvuodesta 2019, noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Julkisivussa on sen jälkeen havaittu runsaasti rikkoutuneita lasielementtejä, ja niiden takuukorjaus on yhä kesken. HS uutisoi rikkoutuneista julkisivulaseista viime kesänä.

Majakassa on ollut useita muitakin haasteita. Rakennusvaiheessa talossa oli laaja vesivahinko, joka toistui viime vuonna. Samalla pilvenpiirtäjän hissit rikkoutuivat.

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta ei ole hyväksynyt rakennuksen keskeneräistä julkisivua, jolle ei ole tehty viranomaisen loppukatselmusta. Seppä vahvistaa, että julkisivuilta puuttuu loppuleima.

Majakan ongelmista kertoi aiemmin Helsingin Uutiset.