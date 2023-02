Helsinkiläisten talvilomalle luvataan erinomaista säätä talviurheiluun. Innokkaimmat hiihtivät sunnuntaina aivan Helsingin ytimessä.

Harmaa taivas ei pelottanut helsinkiläisiä pois laskiaisen perinteisestä pulkkamäestä.

Kaivopuistossa mäkeä laskettiin sunnuntaina monin eri tavoin. Pulkkien ja liukureiden lisäksi alastuloja treenattiin lumilaudoilla ja suksilla.

”Ihan pertsat on”, kuvaili Antonino Vitale suksiaan, joilla hän lasketteli muiden mäen­laskijoiden joukossa.

Punavuoressa asuva Vitale on tyytyväinen, kun kotiovelta on lyhyt matka rakkaan harrastuksen pariin. Toisinaan Vitalen mukana mäessä on 7-vuotias tytär.

11 kuukautta vanha Elias-vauva pääsi mäenlaskun makuun isänsä Juhon sylissä.

Helsingin koululaisilla alkoi talviloma, ja luvassa on lisää mäenlaskuun sopivia säitä.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta uskaltaa luvata, että lumipeite pysyy koko viikon.

Sunnuntaina saattaa vielä illan aikana sadella hieman lunta, mutta yön aikana sää poutaantuu. Talvilomaviikko alkaa pikku pakkasella, jolloin päivälämpötila pysyttelee muutaman pakkasasteen tienoilla.

”Tiistai on poutainen pakkaspäivä, jolloin koillisen puoleisen tuulen takia saattaa ilma tuntua kylmemmältä”, Valta ennustaa.

Helsinki sai viikonloppuna lumipeitteensä takaisin.

Keskiviikko voi Valtan mukaan olla varsin aurinkoinen poutapäivä. Tuuli on heikkoa ja aurinko paistaa, ja päivälämpötila on -10 asteen seutuvilla.

”Aamuisin voi olla kireäkin pakkanen, jolloin naama voi jäätyä hiihtäessä”, Valta varoittaa niitä talviurheilijoita, jotka haikailevat ladulle jo ennen auringonnousua.

Torstaina lumisateet ylittävät myös pääkaupunkiseudun, ja Helsinkiin saadaan mahdollisesti muutama sentti lisää lunta. Lämpötila jää nollan tienoille.

Perjantaille on luvassa Valtan mukaan miellyttävä ulkoiluilma.

”Siitä pitäisi tulla poutainen ja aurinkoinen pakkaspäivä”, hän sanoo. Talviloman kruunaa siis täydellinen talvisää.

6-vuotias Onni voitti isänsä Pekka Laitisen joka laskulla.

Kuusivuotias Onni Laitinen oli saapunut Kaivopuistoon mäenlaskuun Espoosta asti.

”Vähän tällainen ex tempore -retki”, Onnin isä Pekka Laitinen naurahti.

Perhe suunnitteli jatkavansa talvipäivän viettoa vielä Vihdissä laskettelemalla, jos vain aikaa riittää.

Sitä ennen piti vielä ottaa muutama kilpailu siitä, kuka perheestä on nopein mäenlaskija.