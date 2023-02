Yleisopetuksessa olevien lasten vanhemmat kuvaavat painotettujen luokkien olevan ”rauhan tyyssijoja”, kun taas yleisopetuksessa monen luokan meno on jopa ”kaaosmaista”.

HELSINGIN suunnitelma luopua niin sanotuista painotetuista luokista herättää sekä kritiikkiä että kiitosta niiden vanhempien keskuudessa, joiden lapset ovat tällä hetkellä yleisopetuksessa.

Painotetuilla luokilla tarkoitetaan esimerkiksi musiikki- ja kielipainotteisia luokkia, joihin pyritään pääsykokeilla. Helsinki suunnittelee luopuvansa tällaisista luokista niin sanotun koulushoppailun estämiseksi.

HS pyysi kaupungin suunnitelmaan näkemyksiä vanhemmilta, joiden lapset eivät ole tällä hetkellä painotetulla luokilla. Jutussa käytetyt sitaatit julkaistaan nimettömänä, mutta vastaajien henkilöllisyydet ovat toimituksen tiedossa.

Osa yleisopetuksessa olevien lasten vanhemmista aikoo pyrkiä saamaan lapsensa painotettuun opetukseen heti, kun se on mahdollista.

Painotetut luokat koetaan jopa pelastukseksi, jotta lapset saadaan pois nykyisistä, rauhattomiksi mielletyistä kouluista.

Esimerkiksi Laajasalossa asuva vanhempi kertoo uskovansa, että painotetut luokat ovat ainoa keino saada lapset sellaiseen luokkayhteisöön, jossa on nykyistä enemmän uuden oppimiseen intohimoisesti suhtautuvia oppilaita.

”Ala-asteen luokat kärsivät jatkuvista järjestyshäiriöistä. Lastemme luokkatoverien kodeissa ei tunnuta juurikaan olevan kiinnostuneita musiikista, historiasta tai yhteiskunnasta. Yleisin ajanviete on kännyköiden nysvääminen”, hän kertoo HS:lle puhelimitse.

”Omat lapsemme menestyvät koulussa hyvin, mutta koulun kautta muodostuvassa kaveri­aineksessa ja vapaa-ajan harrastuneisuudessa on todellakin toivomisen varaa. Jos painotusluokat lakkautetaan, harkitsemme muuttoa Turkuun.”

Moni kaipaakin painotusluokkia lisää. Lisäksi toivottiin, että luokkia voitaisiin markkinoida enemmän ja eri kielillä, jotta ne tavoittaisivat mahdollisimman paljon samoista aineista kiinnostuneita lapsia eri yhteiskuntaluokista.

Eräs vanhempi Itä-Helsingistä näkisi painotusluokkien rauhoittavan lapsensa koulun tilannetta ja helpottavan opettajapulaa:

”Alakoulumme on toden totta levoton, päteviä opettajia on vaikea saada ja he vaihtuvat tiheästi. Näkisin, että koulumme tilanne paranisi, jos saisimme painotusluokkia myös tänne ala-asteelle. Niiden kautta ehkä opettajiakin saataisiin hakemaan ja pysymään koulussa pidempään.”

Useammalla vanhemmalla on lastensa kautta kokemusta painotettujen luokkien ja tavallisten luokkien eroista. Monen vastauksen mukaan luokat eroavat toisistaan selvästi.

Kärjistetysti sanottuna painotettujen luokkien kuvataan olevan ”rauhan tyyssijoja”, joista löytyy paljon motivoituneita kympin oppilaita, kun taas yleisopetuksessa monen luokan meno on jopa ”kaaosmaista”.

Pohjois-Haagassa asuva vanhempi kertoo lastensa olleen yläasteella koulussa, jossa tarjotaan sekä painotettua opetusta että yleisopetusta. Hänen mukaansa on yleistä tietoa, että luokkien välillä on huomattavaa eroa.

”Alueellamme on vaiettu tosiasia, että luokkia kohdellaan eri tavoin esimerkiksi oppilaiden tukemisen ja resurssien suuntaamisen suhteen”, hän kertoo puhelimitse.

Vanhemman mukaan painotetussa opetuksessa esimerkiksi tehdään enemmän ja kalliimpia retkiä. Tämä on hänen mukaansa johtanut tilanteeseen, jossa koulussa on useamman vuoden ajan ollut kaksi erillistä ”kuplaa”.

”En vastusta painotettuja luokkia, mutta ainakin Helsingissä ne ovat luoneet ihan selkeän jakolinjan oppilaiden välille.”

Painotusluokkien lakkauttaminen saa osalta vanhemmista kannatusta muun muassa siksi, että niiden nähdään lisäävän eriarvoisuutta.

Useamman vastaajan mukaan harrastukset kuuluvat kouluopetuksen ulkopuolelle eikä niiden tulisi ohjata luokkien muodostumista.

Osa kertoo päätyneensä laittamaan lapsensa yleisopetukseen yksinkertaisesti siksi, ettei lapsi ollut kiinnostunut painotetuista aineista, kuten eräs vanhempi Kurkimäestä kuvaa:

”Pääasiallinen syy, miksi emme valinneet tulevalle kolmos­luokkalaisellemme painotettua opetusta oli se, ettei lapsi ollut erityisen kiinnostunut mistään tarjolla olevista painotetuista aineista. Lapsellamme on mahtava opettaja, emmekä ole havainneet opetuksen laadussa tai muutenkaan koulussa mitään sellaista, joka antaisi aiheen koulu­shoppailla.”

Edellisen vastaajan tavoin moni kokee, että oman lähikoulun yleisopetus on riittävän hyvä vaihtoehto, kuten käy ilmi myös vuosaarelaisen vanhemman vastauksesta:

”Ajattelen, että oman lapseni on parempi olla ihan tavallisella luokalla ja saada ihan tavallisen hyvä koulutus, jonka kyllä pitäisi tässä elämässä riittää. Ei alakoulu voi olla kilpailua tulevan aikuiselämän pankkitilin saldosta.”