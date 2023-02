Perussuomalaisten Purran mukaan tärkein ratkaisu koulujen eriytymiseen on kiristää maahanmuutto­politiikkaa. Opetusministeri Anderssonin mukaan tämä ei ratkaisisi juuri mitään.

Opetusministeri Li Andersson (vas) ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ottivat maanantaina Ylen A-studiossa yhteen liittyen viime aikoina puhuttaneeseen koulujen eriytymiseen.

Andersson aloitti kritisoimalla Ylen julkaisemaa koulukonetta, josta voi tutkia esimerkiksi sitä, kuinka paljon omassa lähikoulussa on S2-oppilaita eli suomea toisena kielenään puhuvia.

”Ihmisille syntyy kuva, että siinä on listattu kouluja paremmuus­järjestyksessä, vaikka esimerkiksi S2-oppilaiden määrä ei kerro mitään opetuksen laadusta”, Andersson sanoi.

”Siitä on aika lyhyt matka sellaiseen keskusteluun, jossa todetaan, että jos on paljon maahanmuuttaja­lapsia, koulu on huono, ja jos on vähän maahanmuuttaja­lapsia, koulu on hyvä.”

Purran mukaan pääkaupunkiseudun koulujen eriytyminen ei ole millään tavalla uusi asia ja siksi hän ihmetteli Ylen koulukoneen saamaa huomiota.

Takavuosina esimerkiksi erilaisilla nettifoorumeilla äidit ovat hänen mukaansa jakaneet vinkkejä siitä, mihin kouluihin lapset kannattaa laittaa.

Purran mukaan hän on myös omien lastensa kouluvalintojen kohdalla ottanut huomioon sen, paljonko koulussa on maahanmuuttaja­taustaisia lapsia.

”Tavalliset vanhemmat, jotka haluavat omalle lapselleen parasta, miettivät näitä asioita, oli se sitten rumasti tai väärin tehty tai ei”, Purra sanoi.

Andersson puolestaan sanoi laittavansa lapsensa mielellään kouluun, jossa on paljon maahanmuuttajia. Hän muistutti, etteivät maahanmuuttaja­lapset ole mikään heterogeeninen joukko eikä maahanmuutto yksin selitä esimerkiksi Suomen koulujen oppimistulosten laskua.

”Nyt tästä tehdään puhtaasti maahanmuuttajalapsiin liittyvä ongelma, vaikka eriytyminen liittyy paljon enemmän yhteiskuntaluokkaan.”

Poliitikoilta kysyttiin lopuksi, miten koulujen eriytymiseen pitäisi puuttua.

Purran mukaan tärkein ratkaisu on kiristää maahanmuutto­politiikkaa. Jo maassa olevien maahanmuuttaja­taustaisten ihmisten kohdalla Purra ehdotti, että nämä tulisivat esimerkiksi koululuokkiin vasta sitten, kun heidän suomen kielensä on riittävällä tasolla.

Lisäksi Purran mukaan on tärkeää, ettei Suomessa toisteta Ruotsin virheitä esimerkiksi sen suhteen, että niin sanottua koulushoppailua eli vanhempien mahdollisuutta valita lapsilleen haluamaansa koulua pyritään estämään.

Anderssonin mukaan Purralla on Ruotsin tilanteesta väärää tietoa. Hänen mukaansa Ruotsissa nimenomaan on annettu hyvin suuri vapaus kouluvalinnan suhteen, mikä on johtanut esimerkiksi yksityiskoulujen määrän kasvuun ja koulujen eriytymiseen.

”Riikan kestoratkaisu kaikkiin yhteiskunnallisiin ongelmiin eli maahanmuuton vähentäminen ei ole ratkaisu tähän ongelmaan, koska puhumme myös Suomessa syntyneistä, pienituloisista ja matalasti koulutetuista ihmisistä”, Andersson sanoi.

Hän korosti ratkaisuina esimerkiksi tarveperustaista rahoitusta kouluille sekä lisäpanostuksia S2-opetukseen.