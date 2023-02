Poliisin mukaan rikollisryhmän järjestäytyminen on ollut hyvin tiivistä, mistä kielii esimerkiksi suunnitelma hankkia yhtenäiset sormukset.

Helsingin käräjäoikeudessa parhaillaan käsittelyssä olevan niin sanotun ”Södertäljen mafian” tapauksen esitutkintamateriaalista käy ilmi, että ryhmä oli kaavaillut hankkivansa tunnuksekseen vuohenpääsormuksia.

Laajassa, Suomen rajat ylittävässä rikoskokonaisuudessa syytettynä on 14 henkilöä ja syytekohtia yhteensä 23. Ryhmän epäillään yrittäneen saada jalansijaa suomalaisilta huumemarkkinoilta Helsingistä käsin.

Esitutkinnan perusteella ryhmä on osa kansainvälisesti toimivaa verkostoa, joka käyttää itsestään nimitystä G.O.A.T. Se tarkoittaa englanniksi vuohta ja on lyhenne englanninkielisestä ilmaisusta greatest of all time eli kaikkien aikojen suurin.

Poliisin mukaan ryhmän Suomen-alaosaston järjestäytyminen on ollut hyvin tiivistä, mistä kertoo esimerkiksi se, että ryhmittymä on ollut hankkimassa tunnuksekseen vuohenpäätä kuvaavia sormuksia.

Ryhmittymän ruotsalaisen johtohahmon puhelimesta löytyi netistä otettuja kuvia, joissa näkyy erilaisia vuohenpäitä sekä mallikappale valmiista sormuksesta.

Ruotsalaismies oli googlannut esimerkkikuvia ”vuohimedaljongeista”.

Rikollisryhmän väitetään kaupanneen muun muassa kokaiinia, amfetamiinia ja gammaa. Ryhmä toimi syyttäjän mukaan Kaartinkaupungista, Jätkäsaaresta ja Alppiharjusta vuokratuista asunnoista sekä luksushotelleista käsin.

Esitutkintamateriaalista käy ilmi, että epäillyt olivat asentaneet Kaartinkaupungin asuntoon tallentavan kamerajärjestelmän, jonka avulla organisaation johtohahmot Suomessa ja ulkomailla valvoivat toimintaa.

Poliisi purki esitutkinnan aikana yli 220 videotallennetta, joissa päätekijät näkyvät muun muassa kumihanskat käsissään, mikä viittaa poliisin mukaan huumausaineiden ja rahan käsittelyyn.

Videolle tallentui myös esimerkiksi, miten ruotsalaismies saapuu asunnolle kädessään iso määrä käteistä rahaa. Toisella kerralla videoilta näkyy, miten mies pahoinpitelee kakkosmiestään syyttäen tätä varastamisesta.

Kaartinkaupungin asunnon kamerajärjestelmä tallensi rikollisryhmän liikkeitä. Kuvassa yksi pääepäillyistä poistumassa asunnolta.

Vuonna 1977 syntynyttä ruotsalaismiestä ja hänen vuonna 1972 syntynyttä kakkosmiestään syytetään molempia neljästä eri rikoksesta.

Ruotsalaismies on väittänyt olevansa osa ”Södertäljen mafiaa”. Södertäljenätverket on Ruotsissa pitkään toiminut rikollisjärjestö, josta käytetään myös nimitystä Syyrian mafia.

Poliisin mukaan nyt käräjillä oleva tapaus ei liity kyseiseen ryhmään.

