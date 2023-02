Auto- ja kuljetusalan lakko on viivästyttänyt jätehuoltoa noin puolessa pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asuinkiinteistössä. Lakon päättymisestä huolimatta alueelliset poikkeukset jatkuvat vielä.

Viivytykset jätteiden tyhjentämisessä ja kuljetuksessa jatkunevat vielä maaliskuun puolelle osassa pääkaupunkiseutua, tiedottaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).

HSY on lakon aikana ensisijaisesti varmistanut jätehuollon toimivuuden yhteiskunnallisesti tärkeiden kohteiden palveluissa, kuten sairaaloissa. Noin 34 000 päivittäisestä jäteasioiden tyhjennyksistä suunnilleen puolet on jäänyt tekemättä lakon aikana. Esimerkiksi Helsingin Roihuvuoren ja Herttoniemen alueella on lakon aikana viivästynyt sekä biojätteen, kartongin, muovin että sekajätteenkin tyhjentäminen.

Tilanteen korjaaminen vie aikaa, HSY tiedottaa.

HSY pyytää asukkaita edelleen välttämään astioiden ylitäyttymistä, sillä se viivästyttää paluuta arkeen.

HSY ei veloita lakon vuoksi väliin jääneitä astiatyhjennyksiä. Jos kiinteistön jäteastiat täyttyvät, yhteydenotto HSY:n asiakaspalveluun ei valitettavasti heti lakon päätyttyäkään jouduta asiaa.

”Toivomme kaikilta kärsivällisyyttä ja yhteistyötä", tiedotteessa todetaan.

HSY kehottaa asukkaita edelleen tarkkailemaan omaa jätetilaansa ja tarvittaessa säilyttämään jätteitä kotona, kunnes astiatyhjennykset toimivat normaalisti.

Helsingissä ja Vantaalla eniten haasteita on ollut biojätteen sekä muovi- ja kartonkipakkausten kanssa.

Sen sijaan Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella eniten vajausta on ollut sekajäteastioiden tyhjennyksissä. Kaikki lasipakkausten ja pienmetallin jäteastiat sekä pakkausten monilokeroastiat on onnistuttu tyhjentämään normaalisti lakosta huolimatta.

HSY:n sivuilla on lista poikkeuksista. Jos postinumero ei ole listalla, jätehuolto toimii alueella normaalisti lakosta huolimatta.