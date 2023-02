Jääkannen kantavuus tulee varmistaa ennen jäälle menemistä.

Suomenlahden merialueella jäät ovat erittäin heikot, muistuttaa Suomenlahden merivartiosto Twitterissä. Merivartiosto kehottaa harkitsemaan jäällä liikkumisen tarpeellisuutta tarkkaan.

Rajavartiolaitoksen ohjeiden mukaan jääkannen kantavuus tulee varmistaa ennen jäälle menemistä. Teräsjäätä tulee olla vähintään viisi senttimetriä, mutta mielellään kymmenen senttimetriä, jotta se kestää aikuisen ihmisen painon.

Moottorikelkalla tai mönkijällä liikkuessa jääkannen pitää olla vähintään 15 senttimetrin paksuinen.

Jäällä liikkuessa kannattaa välttää esimerkiksi laivaväyliä, virtapaikkoja ja karikkoja. Mukana tulee olla muun muassa helposti saatavilla olevat naskalit.

Ilmatieteen laitoksen jäätiedotuksen mukaan koko Suomen rannikolla muodostuu uutta jäätä.

Suomenlahden itäosan sisäsaaristossa on 5–25 senttimetriä paksua kiintojäätä. Kiintojään edustalla on paikoin ajelehtivaa ohutta jäätä ja uutta jäätä. Ulompana on avointa.

Saaristomerellä ja Suomenlahden länsiosassa on sisäsaaristossa ohutta jäätä ja jäänmuodostusta.

Vaasan saaristossa on Ilmatieteen laitoksen mukaan 10–35 senttimetriä paksua kiintojäätä Storhästeniin. Ulompana on ensin 5–20 senttimetriä paksua hyvin tiheää ajojäätä Ensteniin ja sitten ohutta harvaa ajojäätä sekä uutta jäätä.

Perämeren etelä- ja pohjoisosan saaristoissa jää on paksumpaa.