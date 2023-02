Helsingin kiistellyn kulttuurihistoriallisen Lapinlahden sairaalan kehittäjäksi on ilmaantunut rahakas taho. Helsingin kaupunki ei ole tahosta kuullutkaan.

Lapinlahden sairaalassa on ollut vuokralla useita kansalaisjärjestöjä vuodesta 2015 lähtien.

Ohjelmistoyritys Dream Broker on valmis sijoittamaan rahaa Lapinlahden sairaalan peruskorjaukseen ja suojeluun, jotta kulttuurihistoriallisesti arvokas alue säilyy mielenterveystyön ja alueella toimivien kansalaisjärjestöjen tukikohtana.

Yrityksen toimitusjohtaja Mika Ahokas on jopa sijoittamassa hankkeeseen omaa rahaa ja aikaansa.

Dream Broker on vuonna 2007 perustettu online-videoiden ohjelmistoyritys, jonka asiakkaina on ollut suuri osa suomalaisista sairaanhoitopiireistä, useita lääkärikeskuksia ja terveydenhuollon viranomaisia.

Yhtiöllä on 150 työntekijää kahdeksassa eri maassa, ja sen liikevaihto on 10 miljoonaa euroa.

”Meillä on taloudellisesti mennyt hyvin, ja kuten niin monet muutkin ohjelmistoalan yritykset, haluamme antaa osamme suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen”, sanoo Lontoosta tavoitettu Ahokas.

Toimitusjohtaja Mika Ahokas on valmis panostamaan henkilökohtaisia varojaan Lapinlahden hyväksi.

Lapinlahden kansalaisjärjestöjen ideat sairaala-alueen jatkosta eivät edenneet kaupungin järjestämässä ideakilpailussa pari vuotta sitten, koska hankeen takuumieheksi koettu Y-säätiö vetäytyi viime vaiheessa kokoonpanosta.

Niinpä kiinteistökehitysyhtiö Nrepin hotellitoimintaan tukeutuva suunnitelma jäi ainoaksi vaihtoehdoksi, kunnes se tyrmättiin kaupunkiympäristölautakunnassa ja lopulta kaupunginhallituksessa.

Hankkeen jatkosta tehtiin selvitys, mutta Lapinlahti-asia ei ole tullut uuteen päätöksentekoon, kunnes viime vuoden lopulla kaupunki tiedotti jatkavansa alueen kehittämistä nimenomaan Nrepin kanssa.

Tämä tuli sairaala-alueen toimijoille yllätyksenä.

”Meille tämä oli iso yllätys, koska asia ei ollut esillä päätöksenteossa”, Ahokas sanoo.

Dream Broker oli ollut Lapinlahden asialla vuodesta 2019 saakka, mutta se ei ennättänyt jättää suunnitelmaansa kaupungin ideointikierroksella sen jälkeen, kun Y-säätiö luopui.

”Sen jälkeen meille kerrottiin, ettei toiselle suunnittelukierrokselle voi osallistua, jos ei ole ollut mukana ensimmäisellä kierroksella.”

Yhteydenotot kaupungin suuntaan eivät tähän mennessä ole tuottaneet tulosta, ja Lapinlahden alueen valmistelu näyttää etenevän vain Nrepin kanssa.

Kaupungin ja Nrepin ajatuksena on, että mielenterveystyö sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminta säilyvät osana aluetta. Uudisrakennuksista puistoalueella on luovuttu.

Näitä ajatuksia esiteltiin Lapinlahden sairaalassa järjestetyssä yleisötilaisuudessa joulukuussa. Kerro kantasi -palvelussa on ollut Lapinlahden tulevaisuutta koskeva kysely, joka päättyi tammikuun lopulla.

Kaupunki on jo tammikuussa järjestänyt yhden työpajan, jossa koottiin ideoita jatkoa varten.

”Siihen tuli kutsu melko lyhyellä varoitusajalla, joten en päässyt paikalle. Maaliskuussa järjestettävään työpajaan aion osallistua”, Ahokas sanoo.

Hän ihmettelee kuitenkin, kelpaako Lapinlahden toimijoiden hioma 360 projektisuunnitelma vain osaksi kaupungin ja Nrepin idealaaria.

Helsingin maankäyttöjohtaja Rikhard Mannisen korviin ei ole kantautunut tieto mahdollisesta uudesta rahoituskonseptista Lapinlahden sairaala-alueella. Manninen johtaa pääkaupungin maankäytön ja kaupunkirakenteen suunnittelua.

Lapinlahden sairaalasta jatkovalmistelua on tehty alemmalla tasolla Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -yksikössä, johon myös Ahokas ja Lapinlahden toimijat ovat olleet yhteydessä ilman sanottavaa tulosta.

”Nrepin kanssa on haettu toimivaa konseptia, koska he ovat olleet kiinnostuneita jatkamaan. He ovat suhtautuneet asiaan hyvin joustavasti. Nythän ei olla valmistelemassa uudisrakentamista, vaan peruskorjausta, jossa suunnitellaan esimerkiksi väliaikaisia tiloja rakennustöiden ajaksi, Manninen sanoo.

Mannista mahdollinen uusi rahoittaja kiinnostaa.

”Tätä täytyy ensi viikolla käsitellä”, sanoo talvilomalta tavoitettu Manninen.

Lapinlahden nykyisten toimijoiden tavoitteena on perustaa säätiö, joka takaa toiminnan jatkuvuuden.

Säätiössä ovat mukana Lapinlahden Lähde, Pro Lapinlahti, Mieli ry, Y-säätiö, Kakspy ry ja Dream Broker, joka on luvannut laittaa säätiön peruspääomaan yhtä paljon rahaa kuin muut yhteensä.

Dream Brokerin erityisen kiinnostuksen kohteena on mielenterveystyö, johon yhtiö on omassa toiminnassaan ja omalle henkilöstölleen panostanut.

”Lapinlahteen voisi esimerkiksi perustaa sellaisen matalan kynnyksen psykiatrisen toimipisteen, johon voisi ottaa yhteyttä 24/7. Nythän ainoat ympärivuorokautiset palvelut ovat järjestöjen auttavat puhelimet. Kynnys pyrkiä viralliseen psykiatriseen päivystykseen on monille ihmisille liian korkea.”

Työlistalla on myös yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa siten, että psykoterapeuttien koulutusta voitaisiin mahdollisuuksien mukaan lisätä.

Ahokas kiirehtii täydentämään, ettei mielenterveystyö sulje pois kulttuurin- ja tieteen toimijoita Lapinlahdessa.

Kaupungin ja Nrepin tavoitteena on perustaa tulevaisuudessa yhteinen kiinteistöosakeyhtiö, joka vastaisi Lapinlahden tilojen kunnostamisesta, omistamisesta ja vuokraamisesta. Kaupunki voisi joko myydä tai luovuttaa rakennukset uudelle yhtiölle.

Myös Dream Broker ja Lapinlahden toimijat ovat varautuneet kiinteistöyhtiön perustamiseen, joka ottaisi hoitaakseen mittavan peruskorjausurakan.

”Meidän arviomme on, että peruskorjaukseen voi mennä rahaa 40–45 miljoonaa euroa. Summa perustuu rakennusalan ammattilaisten arvioon historiallisen rakennuksen korjaustarpeesta.”

Vuonna 1841 valmistunut Lapinlahden sairaala on huonossa kunnossa eikä edes kaikkia sen piirustuksia ole tallella. Kuluneiden vuosien aikana kaupunki ei ole päivittänyt korjaustarvetta, koska jatkokäytöstä ei ole päätöksiä.

Arkkitehti C. L. Engelin suunnittelema päärakennus ja sitä ympäröivä puisto ovat suojeltuja.

