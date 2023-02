Vanhemmat opiskelevat lasten rinnalla arjessa tarvittavaa sanastoa ja vuoro­vaikutus­tilanteissa toimimista. Suomen kielen lisäksi opitaan kotoutumista ja yhteiskuntatietoutta tukevia asioita.

Helsingin kouluissa on keksitty yksinkertainen keino opettaa suomea maahan­muuttaja­taustaisille aikuisille.

Kolmessa helsinkiläiskoulussa vanhemmat opiskelevat suomea lasten rinnalla, kaupungin nettisivuilla kerrotaan.

Kyse on Helsingin työväenopiston, Stadin ammatti- ja aikuisopiston ja kaupungin perusopetuksen yhteisestä ponnistuksesta, jossa maahanmuuttaja­taustaisille helsinkiläisille opetetaan suomen kieltä ja tutustutetaan heitä suomalaiseen yhteiskuntaan ja koulujärjestelmään.

Toiminta alkoi Kankarepuiston peruskoulussa viime syksynä ja on helmikuussa laajentunut Pitäjänmäen peruskouluun sekä Siltamäen ala-asteelle.

Toiminnan kohderyhmä on maahanmuuttaja­taustaiset pienten lasten vanhemmat, jotka asuvat lähellä kouluja, joissa opetusta annetaan.

Kurssilaisilla voi jo olla lapsi helsinkiläisessä koulussa tai lapsi aloittaa sellaisessa myöhemmin.

Vanhemmat osallistuvat kahtena päivänä viikossa 1. tai 2.-luokan oppitunteihin, ja sen jälkeen työväenopiston opettaja jatkaa heidän kanssaan jatkaa koululla kahden tunnin ajan.

Lastenhoito on järjestetty opiskelun ajaksi läheisessä leikkipuistossa tai muussa vastaavassa tilassa, joten äidit tai isät voivat keskittyä oppimiseen. Toiminta on maksutonta, ja kursseilla on kaupungin sivujen mukaan vielä tilaa.

Ajatuksena on kaupungin mukaan luoda malli, jonka avulla maahanmuuttaja­taustaisten vanhempien yhteydet muiden helsinkiläisten kanssa lisääntyvät ja tietous koulujärjestelmästä ja koulujen käytännöistä kasvaa.

Kurssilaiset opiskelevat arjessa tarvittavaa sanastoa ja erilaisissa vuorovaikutus­tilanteissa toimimista suomen kielellä.

Kielen lisäksi opitaan kotoutumista ja yhteiskuntatietoutta tukevia sisältöjä, esimerkiksi suomalaisesta varhaiskasvatuksesta, kirjastopalveluista tai lainsäädännöstä.