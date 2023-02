Kaupungin mukaan palkanmaksun ongelmissa on ollut kyse ennalta-arvaamattomista ongelmista, joita voitiin ryhtyä ratkaisemaan vasta niiden ilmetessä. Työtuomioistuin tuomitsi kaupungin sakkoihin.

Helsingin kaupunki tuomittiin 9 000 euron hyvityssakkoihin niin sanotussa palkka­sotkussa. Asia käy ilmi työtuomioistuimen torstaina antamasta tuomiosta.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin kunnallinen työnantaja. Arviolta noin 10 000 työntekijän palkansaantia sotkeneet ongelmat alkoivat, kun Helsinki siirtyi viime keväänä uuteen Sarastia-palkanmaksu­järjestelmään. Järjestelmässä ilmeni puutteita pitkin vuotta.

Palkkoja jäi maksamatta kokonaan, niitä oli maksettu liian vähän tai liikaa. Keskiviikkona HS kertoi, että Helsingin palkanmaksussa on edelleen virheitä.

Työntekijöitä edustava Julkisen alan unioni Jau kanteli Helsingin kaupungin toiminnasta työtuomioistuimelle. Jaun mukaan kaupunki on rikkonut henkilöstön työehto­sopimuksia toistuvasti jättäessään palkkoja kokonaan tai osittain maksamatta.

Kanteessa huomautetaan, että palkan maksaminen sopimuksen mukaisesti ajallaan on työnantajan keskeisin velvollisuus suhteessa työntekijään.

Helsingin kaupunki on työnantajana vastuussa siitä, että sen käyttämät palkanmaksu­järjestelmät toimivat moitteettomasti ja että ne otetaan käyttöön vasta, kun ne on testattu toimiviksi, kanteen perusteluissa todetaan.

Kanteen mukaan palkanmaksun ongelmat ovat olleet täysin ennakoitavissa ja olisivat olleet vältettävissä huolellisella ennakko­valmistelulla. Kaupungin korjaavat toimenpiteet eivät myöskään Jaun mukaan ole olleet missään määrin tehokkaita ja ne on tehty liian myöhään.

Lisäksi palkanmaksun puuttuminen tai viivästyminen on kanteen mukaan aiheuttanut työntekijöille suurta haittaa, joka ei ole rajoittunut vain maksuvaikeuksiin tai virheiden selvittämisestä johtuneeseen työhön vaan myös sosiaalietuuksiin ja verotukseen.

Helsingin kaupunki myönsi kanteen oikeaksi osittain mutta kiisti rikkoneensa virka- ja työehto­sopimusten määräyksiä tieten tai siten, että sen olisi perustellusti pitänyt tietää rikkovansa määräyksiä. Kaupunki vaati, että hyvityssakkoa ei anneta.

Kaupungin mukaan palkanmaksun ongelmissa on ollut kyse sellaisista ennalta-arvaamattomista tai näkymättömissä olleista ongelmista, joita voitiin ryhtyä ratkaisemaan vasta niiden ilmetessä.

Helsingin aiempi, vuodelta 1984 peräisin ollut palkanlaskenta­järjestelmä oli teknisesti vanhentunut ja sen ylläpito oli päättymässä. Uudeksi järjestelmäksi valikoitui Sarastia. Uudistuksen toteutuksen myötä palkanmaksussa kuitenkin ilmeni kaupungin mukaan odottamattomia ongelmia.

Ongelmat ovat johtuneet pääosin järjestelmän tiedonsiirtoon liittyvistä haasteista, henkilövaihdoksista, toimintatapa­muutoksen kokoluokasta, palkkahallinnon asiakkaiden eli toimialojen ja virastojen haasteista sisäistää muutoksia ja järjestelmän käytettävyyteen liittyvistä ongelmista.

Kaupungin mukaan se on ryhtynyt merkittäviin korjaustoimenpiteisiin välittömästi virheiden tultua tietoon sekä pyrkinyt hyvittämään ja lieventämään palkanmaksu­ongelmien vaikutuksia henkilöstöön.

Työntekijöille on muun muassa tarjottu yhtenä vaihtoehtona palkanmaksun noutamista käteisellä kaupungin yleisökassasta. Käyttäjiä on kuitenkin ollut ”erittäin vähäinen määrä” siihen nähden, mitä kaupunki oli odottanut.

Jaun mukaan kaupungin esittämä mahdollisuus saada palkka suoraan kassasta käteismaksuna on ollut täysin teoreettinen, koska mahdollisuudesta ei ole tiedotettu henkilöstölle yleisesti ja riittävästi. Mahdollisuus ei kanteen mukaan ole ollut yleisesti edes luottamusmiesten tiedossa.

Työtuomioistuin katsoi päätöksessään, että Helsingin kaupungin on perustellusti pitänyt tietää rikkovansa virka- ja työehto­sopimusten määräyksiä, kun se sopimuksiin sidottuna ei ole maksanut palkkoja sopimusmääräysten mukaisesti.

Työtuomioistuin tuomitsi Helsingin kaupungin maksamaan Jaulle 9 000 euron hyvityssakon. Lisäksi kaupungin tulee korvata Jaun oikeudenkäyntikulut eli noin 4 700 euroa.

Hyvityssakon tarkoituksena on tuomioistuimen mukaan korvata toiselle osapuolelle loukkaus, jonka työehtosopimuksen vastainen toiminta on aiheuttanut ja tehostaa työehto­sopimuksen noudattamista jatkossa.

Työtuomioistuimen ratkaisut ovat lopullisia. Niihin ei voi hakea muutosta valittamalla. Ylimääräinen muutoksenhaku on sen sijaan mahdollinen. Korkein oikeus voi hakemuksesta purkaa työtuomioistuimen tuomion.

Palkanmaksun tilanne on kaupungin mukaan yhä haasteellinen, mutta uusien palkkavirheiden syntymisessä on alkuvuodesta ollut laskeva trendi.

Palkanmaksun virheiden korjaamisen ja tilanteen normalisoitumisen on arvioitu kestävän syksyyn asti.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 9. tammikuuta myöntää kuuden miljoonan euron määrärahan palkanmaksu-uudistuksesta johtuvien korjaus­toimenpiteiden suorittamiseksi.

Kaupunki on maksanut myös joulukuusta 2022 alkaen takautuvasti viivästysmaksua viivästyskoron lisäksi kaikille, joiden palkka on ollut myöhässä. Viivästysmaksu on vähintään 50 euroa, mutta se on voinut olla suurempi, jos maksettavia viivästyskorkoja on kertynyt useita.