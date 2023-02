Myös viivästyskorkojen maksu on viivästynyt: ”Nöyryyttävää”

Helsingin kaupunki lupasi maksaa viivästymiskorkoa palkkavirheistä. Nyt viivästyskorkojen maksu on viivästynyt.

Helsingin kaupungin palkkasotku aiheuttaa yhä päänvaivaa tuhansille työntekijöille.

Yksi heistä on HS:n haastattelema sairaanhoitaja, jolta on jäänyt jo lähes vuoden ajan jatkuvasti saamatta vuorolisiä ja puuttuvien palkkojen viivästyskorkoja. Vuorolisiä on puuttunut lähes jokaisesta palkasta.

Noin 10 000 ihmisen palkansaantia koskevat ongelmat alkoivat sen jälkeen, kun kaupunki otti käyttöön Sarastian palkanmaksujärjestelmän viime keväänä. Helsinki sai äskettäin työtuomioistuimelta 9 000 euron sakot palkanmaksun ongelmista.

Lue lisää: Helsingin on pitänyt tietää rikkovansa työ­­ehto­sopimuksia, sanoo tuomio­istuin

Kesäkuusta lähtien sairaanhoitajalle olisi pitänyt maksaa kymmenen vuoden työkokemuslisää, mutta sekään ei ole tullut palkkaan automaattisesti.

Sairaanhoitaja kertoo kokemuksistaan nimettömänä, koska pelkää, että asian tuominen julkisuuteen aiheuttaa ongelmia työpaikalla. Hänen henkilöytensä on toimituksen tiedossa.

Kuukausia kestäneiden selvittelyjen ja lukuisten yhteydenottojen jälkeen kaupunki vihdoin maksoi puuttuvat työkokemuslisät sairaanhoitajalle tammikuussa.

Viivästyskorkoja hän ei ole vieläkään saanut. Tilanne turhauttaa siinä määrin, että sairaanhoitaja on harkinnut työpaikan vaihtoa.

”Tämä on tosi nöyryyttävää. Kyse ei ole isoista rahoista, mutta lain mukaan ne minulle kuuluvat ja täytyyhän työnantajan noudattaa lakia. Tämä on ihan hullu tilanne.”

Sairaanhoitaja sanoo, ettei ole edes varma, onko kaikkia lisiä maksettu oikein, sillä nelisivuinen palkkalaskelma oli vaikeaselkoinen. Hän kokee, ettei ongelmaan saa apua mistään.

”Kaupunki on ilmeisesti niin iso toimija, että tähän ei voi kukaan puuttua. Olen ollut yhteydessä liittoon ja luottamishenkilöön vaikka kuinka monta kertaa. Se on ollut ihan yhtä tyhjän kanssa. Mikään ei etene mihinkään, kukaan ei voi auttaa.”

Helsingin kaupungin palkanlaskennan vakauttamishankkeesta vastaava johtaja Kirsti Laine-Hendolin sanoo, että lakisääteinen viivästyskorko maksetaan automaattisesti eikä työntekijän tarvitse sitä itse erikseen pyytää.

Kaikille työntekijöille viivästyskorkoja ei kuitenkaan ole maksettu automaattisesti. Miksi?

”Palkanlaskenta maksaa viivästyskoron myöhässä olleelle palkalle samalla, kun korjaa palkkavirheen. Kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksella on joskus ollut käytäntö, että viivästyskorkoja on pitänyt erikseen hakea.”

Helsingin kaupunki päätti viime syksynä maksaa työntekijöilleen kertaluonteisen ja ylimääräisen viivästysmaksun palkanmaksuvirheiden takia.

Viivästyskorkojen maksu on kuitenkin sekin viivästynyt.

Laine-Hendolin sanoo, että puuttuvien viivästyskorkojen ja -maksujen maksaminen viime keväältä ja kesältä on alkanut joulukuussa ja näitä maksuja on yhä käsittelyssä.

Kaupungilla ei ole ollut esillä, että viivästyskorkojen viivästymisestä maksettaisiin vielä lisäksi korkoa.

Viivästyskorkoja maksetaan nyt manuaalisesti yksitellen.

”Syy siihen, miksi kaikkia palkkakriisin aiheuttamia viivästyskorkoja ja viivästysmaksuja ei ole vielä ehditty maksaa, on se, että niitä lasketaan kullekin työntekijälle yksilöllisesti.”

Helmikuussa yksittäinen palkka puuttui kokonaan alle 80 kaupungin työntekijältä ja osa palkasta 4 700 työntekijältä. Laine-Hendolinin mukaan tavoitteena on, että kaikki palkkavirheet saadaan korjattua maaliskuun loppuun mennessä.