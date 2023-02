Viikin-Malmin raitiotien varteen Helsinki on sovitellut asuntoja jopa noin 86 000 asukkaalle.

Kumpulan kampukselta Malmin juna-asemalle suunniteltu raitiotie tuo lisää asuntoja ja työpaikkoja Lahdenväylän tuntumaan.

Alustavasti raitioreitin varrelle on kaavailtu asuntoja jopa 86 000 uudelle asukkaalle. Työpaikkoja voisi olla 65 000 enemmän kuin nyt.

Määrällisesti eniten uutta rakentamista tulisi Malmin kenttäalueelle.

Mutta uusien asuintalojen ja muun lisärakentamisen määrään vaikuttaa merkittävällä tavalla Lahdenväylän liikennemelu, joka on suoraan johdettavissa ajonopeuksista. Kaupunki teettää tarkempia kaavatyön aikana melututkimuksia eri ajonopeuksille.

Vihreä reitti kuvaa uutta noin 15 kilometrin pituista raitiotietä Kumpulan kampukselta Malmin juna-asemalle. Vaaleanvihreät linjaukset ovat ideoita tulevasta yhteydestä. Sininen on Raide-Jokerin reitti ja oranssi kuvaa metrolinjaa.

Nykyisellä 100 kilometrin tuntinopeudella Lahdenväylän melu rajoittaa rakentamista esimerkiksi Viikinkallion, Pihlajiston ja Kivikon alueilla enemmän kuin, jos ajonopeudet pudotettaisiin 80 kilometriin tai 60 kilometriin tunnissa.

Nyt ajonopeudet muuttuvat vasta Vantaanjoen sillalla.

Päätöksiä ajonopeuksien hidastamisesta ei ole. Lahdenväylä on valtion tie, joten kaupunki joutuu neuvottelemaan asiasta Väyläviraston kanssa.

Uusimmassa yleiskaavassa Lahdenväylä oli raitiotien osuudella merkitty kaupunkibulevardiksi, jolloin ajonopeuksia olisi hidastettu kaupunkimaiseen ajoon. Tämä esitys kumoutui valitusten vuoksi.

Helsingin sisääntuloteiden ajonopeudet ovat juuri nyt kovan keskustelun kohteena maankäytön, asumisen ja liikenteen eli mal-sopimuksen valmistelussa.

Ajatus ajonopeuksien laskusta liikennepäästöjen karsintakeinona hermostuttaa Helsingin kehyskunnissa, mutta myös puoluekentän oikealla laidalla. Mal-valmistelu onkin viivästynyt.

Lue lisää: Kiista autoilun rajoittamisesta ajoi Helsingin seudun poliitikot umpikujaan

Malmin kenttäalueen lisäksi tehokasta rakentamista on luvassa ainakin Viikinkallion pysäkin tuntumaan Raide-Jokerin reitin ja Lahdenväylän kainaloon.

Viikinkallion alueella on yhteensä 18 kiinteistöä eri aikakausilta. Aluetta kaavaillaan monipuoliseksi ja helposti saavutettavaksi solmukohdaksi kantakaupungin uudelle laajenemisalueelle.

Malmin kenttäalueen rakentaminen on alkamassa, koska oikeusasteet ovat hylänneet ensimmäisten asuinkortteleiden kaavavalitukset.

Helsinki on myös tiivistämässä kaupunkirakennetta Malmilla. Uusien asukkaiden vuoksi palveluita joudutaan parantamaan. Esimerkiksi uimahallia on määrä laajentaa. Sen pihalle on myös tulossa ulkoaltaita ja saunoja.

Malmin kenttäalueen rakentaminen on alkamassa, koska oikeusasteet ovat hylänneet ensimmäisten asuinkortteleiden kaavavalitukset.

Viikin-Malmin raitiotien yleissuunnitelma on parhaillaan viimeisteltävänä. Yleissuunnitelmassa on linjattu reittiä ja pysäkkejä.

Uutta raideyhteyttä on syntymässä noin 15 kilometriä. Koskelassa uudet raiteet yhtyisivät vanhaan raideverkkoon, joka kulkee Kustaa Vaasan tien keskellä.

Uusia raiteita on soviteltu Lahdenväylän viereen siten, että linja ylittäisi Lahdenväylän Kivikossa uuden sillan kautta.

Projektipäällikkö Niko Setälän mukaan yleissuunnittelussa tarkastellaan myös raitiolinjan jatkamista Malmin asemalta Malmin sairaalalle ja Jakomäkeen.

”Tässä yhteydessä reittiä ei suunnitella Kontulaan. Se on mahdollinen jatkolinjaus tulevaisuudessa”, Setälä sanoo.

Jakomäen kautta Helsingin raitioverkko voisi liittyä Vantaan raitiotiehen. Vantaan kaupunginvaltuuston on määrä päättää raitiotiestä mahdollisesti jo toukokuussa.

Viikin-Malmin raitiotie risteää Raide-Jokerin reitin kanssa Viikin kampusalueella. Pysäkkejä ei siellä saada rinnakkain, mutta vaihto sujuu Viikin pyöreän kirjastorakennuksen tuntumassa.

Kaupunkiympäristölautakunta linjaa Viikinrannan ja Lahdenväylän osayleiskaavan suunnitteluperiaatteita tiistaina.