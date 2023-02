Ravintoloissa nautitut osterit aiheuttavat ruokamyrkytyksiä Helsingissä. Kaupunki pyytää tietyissä ravintoloissa aterioineita ilmoittautumaan.

Ostereiden aiheuttamia ruokamyrkytyksiä on ilmennyt useita Helsingissä helmikuun aikana. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut selvittää nyt ruokamyrkytyksiä, joiden epäillään liittyvän ruokailuun ravintoloissa ja pop-up-tapahtumassa helmikuun alusta alkaen.

Kaupunki pyytääkin nyt tietyissä ravintoloissa ostereita nauttineita ilmoittautumaan.

Tällä hetkellä sairastuneita on tiedossa noin 20, ja he ovat syöneet ostereita. Ravintoloiden elintarvikenäytteistä on löydetty norovirusta.

Ravintolat ovat: Fisken på Disken, Natura, Gillet, The Cock, Meripaviljonki ja pop-up-tapahtuma ravintola Sake bar & Izakayassa. Näissä ravintoloissa helmikuussa 2023 ostereita syöneitä ja sairastuneita pyydetään ottamaan yhteyttä elintarviketurvallisuusyksikköön.

Sairastumisia voi liittyä myös muihin ravintoloihin, kaupunki tiedottaa.

Yhteydenottoa toivotaan sairastuneilta ensisijaisesti sähköisellä ruokamyrkytyslomakkeella osoitteessa https://ilppa.fi.

Yhteyttä voi ottaa myös puhelimitse numeroon 09 310 31527 maanantaista perjantaihin kello 8 ja 16 välisenä aikana.

Norovirus on Suomessa yleisin äkillisten suolistoinfektioiden aiheuttaja.

Ostereiden on todettu aiemminkin välittäneen norovirustartuntoja.

Osterit saattavat siivilöidä itseensä noroviruksia, jos ne elävät ihmisen ulosteella saastuneessa vedessä, kaupunki tiedottaa. Norovirus tuhoutuu kuumassa, + 90 asteen vedessä vasta kahden minuutin jälkeen.

Osterit kuitenkin nautitaan perinteisesti kuumentamatta ja raakana.

Norovirus tarttuu helposti henkilöstä toiseen joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi saastuneiden pintojen välityksellä. Norovirus voi tarttua herkästi myös saastuneiden elintarvikkeiden tai veden välityksellä. Hyvin pieni määrä viruksia riittää aiheuttamaan tartunnan. Noroviruksen itämisaika on yleensä 12–48 tuntia.

Tyypillisiä oireita ovat ripuli, pahoinvointi tai oksentelu sekä usein myös kuume, vatsakipu ja -krampit.

Osa ravintoloista on jo tarkastettu ruokamyrkytysepidemiaepäilyn jälkeen, ja ostereiden maahantuojat ovat ryhtyneet elintarvikkeiden takaisinvetoon.

Ympäristöpalvelut selvittää epidemiaa yhteistyössä Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan kanssa.