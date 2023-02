Hovioikeus katsoi, että vakavan rikosasian käsittely on kestänyt selvästi liian pitkään asian laatuun ja laajuuteen nähden.

15-vuotiaana seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutunut tyttö sai Helsingin hovioikeudessa korvauksia kolme vuotta viivästyneestä seksuaalirikos­oikeudenkäynnistä.

Hovioikeus katsoi, että asiassa on ollut kyse erittäin vakavista rikosepäilyistä, joissa uhri on ollut alaikäinen. Oikeuden mukaan asian käsittely on kestänyt selvästi liian pitkään asian laatuun ja laajuuteen nähden.

Oikeuden mukaan asian selvittämisen ei olisi pitänyt olla vaikeaa eikä siihen liittyviä henkilöitä vaikeaa tavoittaa.

Valtio velvoitettiin maksamaan asianomistajalle hyvityksenä oikeudenkäynnin viivästymisestä 4 500 euroa.

Kyseessä ollut rikos tapahtui uudenvuoden aattona vuonna 2014 Järvenpäässä, jossa käynnissä oli alaikäisten juhlat.

Tekoaikaan 15- ja 17-vuotiaat pojat olivat olleet tytön kanssa sukupuoliyhteydessä ilman tämän suostumusta.

Asiasta tehtiin rikosilmoitus kahta vuotta myöhemmin tytön koulun terveydenhoitajan aloitteesta. Syyte taas tuli vireille käräjäoikeudessa vasta tammikuussa 2020.

Poliisi oli kuulustellut tyttöä hänen ollessaan 16-vuotias. Poliisi ei valituksen mukaan ollut ohjannut häntä tukitoimien piiriin tai hankkinut hänelle avustajaa.

Rikosprosessin viivästys johtui osittain siitä, ettei alaikäinen tyttö ollut esitutkinnassa suoraan esittänyt rangaistus- eikä korvausvaatimuksia vaan oli jättänyt asian huoltajiensa hoidettavaksi. Poliisi ei kuitenkaan ollut vanhempiin yhteydessä kuulustelun jälkeen.

Lisäksi asiaa viivästytti se, ettei yhtä vastaajista aluksi tavoitettu. Valituksen mukaan kyseessä oli kuitenkin kotona kotipaikkakunnallaan asunut koululainen, jonka tavoittamisen olisi tullut olla helppoa.

Rikosprosessi kesti lopulta lähes viisi vuotta, josta hovioikeus katsoi viivästyksen keston olleen kolme vuotta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 1999 ja 1997 syntyneet miehet nuorena henkilönä tehdystä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ehdollisiin kuuden kuukauden vankeusrangaistuksiin.

Lisäksi heidän tuli korvata asianomistajalle kivusta ja särystä 500 euroa sekä henkisestä kärsimyksestä 1 500 euroa.

Tekijät valittivat asiasta hovioikeuteen mutta peruivat myöhemmin valituksensa, jolloin käräjäoikeuden tuomio jäi voimaan.

Lue lisää: Mira raiskattiin ja dna-näyte osoitti tekijään, mutta poliisilta meni vuosi ottaa mies kiinni – Viisi naista kertoo HS:lle, miten vaikea on saada oikeutta

Lue lisää: Mies houkutteli julkkis­jatkoillaan alaikäisen mukaansa yökerhosta ja raiskasi

Lue lisää: Kuolleen miehensä Ferrarin kavaltanut ”miljonääri­äiti” ei saapunut oikeuteen