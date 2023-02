Makamik-kollektiivin valtaamassa talossa järjestettiin kulttuuritapahtumia, kuten konsertteja.

Makamik-kollektiivin vuonna 2012 valtaama talo on entinen Kumpulan kartanon leipomo.

Kumpulassa Jyrängöntiellä paloi aikaisin sunnuntaiaamuna anarkistisen Makamik-kollektiivin talo. Kollektiivissa vuonna 2020–2021 aktiivisesti toiminut jäsen kertoo talossa järjestetyn pääasiassa kulttuuritapahtumia.

Hänen mukaansa talolla on järjestetty muun muassa konsertteja ja festivaaleja. Kahtena vuotena järjestetyt Makamik-fest -festivaalit keräsivät 200–500 osallistujaa.

”Siinä on ollut kansankeittiöitä, jossa on jaettu ilmaista ruokaa. Siellä on ollut lapsille suunnattua taidetyöpajatoimintaa ja tukikeikkoja”, hän kertoo.

Hänen mukaansa talossa on toimintaa lähes joka päivä, ja monesti siellä on myös yöpynyt ihmisiä. Tapahtumat ovat olleet entisen aktiivin mukaan rauhallisia ja päihteettömiä. Pääasiassa kollektiivin jäsenet ovat olleet antifasisteja.

Kollektiivin jäsen ei halunnut esiintyä jutussa omalla nimellään. Makamikin tiloissa on tämän mukaan aiemminkin tehty ilkivaltaa, josta ryhmä on epäillyt äärioikeistotahoja.

”Useamman kerran siellä on rikottu ikkunoita ja siinä on ollut pienempiä tuhopolttoja pihalla. Natsisymboliikkaa on laitettu seiniin ja viime vuonna tai sitä edellisenä vuonna sinne murtauduttiin sisään ja rikottiin kirveellä huonekaluja.”

Hänen mukaansa talossa oli paljon muun muassa kirjallisuutta ja soittimia, jotka todennäköisesti ovat nyt tuhoutuneet.

Paikalta sunnuntaiaamupäivällä tavoitettu Paavoksi esittäytynyt mies kertoi olleensa mukana toiminnassa apulaisena noin kaksi vuotta. Myös hän kertoi aikaisemmasta talon kokemasta ilkivallasta.

”Viime vuonna pihalla poltettiin varasto ja rikottiin tavaroita, kuten ulkovalo”, Paavo kertoi.

Hän olisi jo silloin halunnut poliisin selvittämään tuhotöitä, mutta kollektiivin jäsenet eivät sitä halunneet. Paavon mukaan tekijöitä ollaan selvitetty omien kontaktien avulla ja esiin on noussut ainakin yhden tunnetun uusnatsin nimi.

