Vanha kansallisromanttinen jugendhelmi tuli myyntiin Helsingin keskustasta Eteläesplanadilta. Pankkitalon suunnitteli arkkitehti Lars Sonck.

Valtion omistama Senaatti-kiinteistöt on pannut myyntiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Pankkitalon Eteläesplanadin varrelta.

Vuonna 1908 valmistuneen jugendrakennuksen suunnitteli Lars Sonck, jota pidetään yhtenä kansallisromanttisen kauden merkittävimmistä arkkitehdeista.

Arkkitehtuuriltaan Eteläesplanadin muista rakennuksista poikkeavan Pankkitalon rakennutti aikoinaan Suomen Hypoteekkiyhdistys.

Valtio hankki rakennuksen omistukseensa vuonna 1939, minkä jälkeen siinä ovat toimineet esimerkiksi Kansaneläkelaitos, kouluhallitus sekä liikenne- ja viestintäministeriö.

Vuonna 1976 rakennuksessa syttyi tulipalo, joka tuhosi lähes täysin historiallisesti arvokkaan pääportaikon.

Suojellussa rakennuksessa on seitsemän kerrosta ja kerrosalaa vajaat 5 000 neliötä. Kiinteistössä on näyttäviä sisätiloja, kuten Sonckin Sali, joka on entinen pankkisali.

HS kertoi Pankkitalon myyntiaikeista viime syksynä.

Lue lisää: Lars Sonckin suunnittelema Pankkitalo tulee myyntiin

Oikaisu 27.2. klo 9.57: Uutisesta on poistettu väärä kuva, joka esitti Nordean pankkisalia.