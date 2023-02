Nuorten teatterintekijöiden festivaalimatka muuttui pakolaisuudeksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Harkovalaisten nuorten Kalambur-teatteriryhmä oli hiukan yli vuosi sitten Tallinnan laivassa matkalla esiintymään Jyväskylään, kun viestit kotoa kertoivat sodan syttymisestä.

Ohjaaja Svitlana Goncharovan johtama ryhmä jäi festivaalin jälkeen Jyväskylään, josta osa lapsista on myöhemmin siirtynyt tosiin maihin paenneiden perheidensä luo.

Suomessa ryhmä on jatkanut työskentelyä uuden näytelmän parissa, osin pitääkseen mielensä poissa sodan kauhujen ajattelusta. Lastenteatteriryhmän uusin näytelmä Because it’s my Home, Koska se on minun kotini, on tunnustus ihmisen tärkeimmälle paikalle, kodille.

Jokainen rakastaa kotiaan riippumatta siitä, missä se on ja mikä se on.

Näytelmä on koostettu lasten todellisia tarinoista, joita yhdistää kipu ja rakkaus, sekä yhteinen koti – Ukraina. Näytelmä esitetään ukrainaksi, mutta se tekstitetään suomeksi ja englanniksi. Lastenteatteri Kalambur, suomeksi Sanaleikki, on perustettu jo vuonna 1985, ja se on osallistunut aiemmin useille kansainvälisille teatterifestivaaleille sekä kulttuuriprojekteihin.

Because it’s is my Home -esitys nähdään keskiviikkona ja torstaina Teatteritalo Universumissa kello 18. Universum sijaitsee Etelä-Helsingissä Punavuoressa.

Peruslippu esityksiin maksaa 20 euroa, alennusryhmille 10 e. Esityksiin voi ostaa myös 50 euron tukilipun, kaikki lipputulot menevät ryhmän hyväksi.

Esitystä suositellaan yli 12-vuotiaille. Kalambur-ryhmän tarinoita sodasta kuullaan myös tiistaina Musiikkitalon Because it's my Home- konsertissa.