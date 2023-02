Helsingin kaupunki kerää asukkaiden näkemyksiä katujen kunnossapidosta kuten lumen auraamisesta kuluvana talvena.

Helsingin kaupunki pyytää kaupungin asukkailta ja vierailijoilta palautetta katujen talvikunnossapidosta eli muun muassa lumen auraamisesta ja hiekoittamisesta kuluvana talvena.

Kaupunki käynnistää kyselyn kehittääkseen talvikunnossapitoaan. Kyselyssä vastataan jalkakäytävien, pyöräväylien ja ajoratojen sekä aurattavien ulkoilu- ja puistoreittien kunnossapitoon liittyviin kysymyksiin.

Ukrainan sodasta johtuvalla raaka-ainepulalla ja energiakriisillä on ollut vaikutuksia myös talvikunnossapitoon. Liuossuolaa on ollut rajoitetusti saatavilla ja sen puute on vaikuttanut etenkin hoitomenetelmiin tehostetun talvihoidon pyörä- ja kävelyreiteillä.

Sähkön säästämiseksi kaupunki on luopunut tänä talvena kunnossapidettävien portaiden lämmittämisestä.

Kaupunki vastaa talvihoidosta ajoradoilla, pyöräväylillä ja esikaupunkialueiden jalkakäytävillä. Kantakaupungissa jalkakäytävien hoito on kiinteistönomistajien vastuulla.

Kyselyyn

voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi 20. maaliskuuta mennessä. Myös näkövammaisille on tehty oma

, joka aukeaa kello 14 jälkeen maanantai-iltapäivänä.