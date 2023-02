Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laajensi apinarokkorokotusten kohderyhmää helmikuussa.

Helsingin kaupunki tarjoaa maksuttoman apinarokkorokotteen niille 18 vuotta täyttäneille, joilla on suurin riski saada apinarokkotartunta.

Rokotteen saa ajanvarauksella Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksesta.

Rokotussarjaan kuuluu kaksi annosta Jynneos-valmistetta, jotka tulee ottaa vähintään neljän viikon välein.

Apinarokkorokote on tarjolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) linjauksen mukaan miehille, joilla on seksiä miesten kanssa ja joilla on ollut useita satunnaisia seksikumppaneita edellisen kuuden kuukauden aikana.

Rokotus on suositeltava myös hi-viruksen ennaltaehkäisevää prep-lääkitystä käyttäville miehille, joilla on seksiä miesten kanssa, samoin kuin prep-hoitoon pääsyyn jonottaville miehille, joilla on seksiä miesten kanssa.

THL laajensi apinarokkorokotusten kohderyhmää helmikuussa.

Helsingin kaupunki ohjeistaa, ettei rokotukseen pidä mennä, jos on apinarokkotartuntaan sopivia oireita.

Tyypillisiä oireita ovat näppyläinen tai rakkulainen ihottuma. Ennen ihottumaa saattaa ilmetä muita yleisiä infektio-oireita, kuten kuumetta tai päänsärkyä.

Apinarokkotapaukset lähtivät kasvuun useissa maissa viime toukokuussa. THL:n mukaan tapausmäärät ovat vähentyneet Euroopassa selvästi syksyn ja talven aikana.

Suomessa ei ole todettu uusia apinarokkotapauksia lokakuun jälkeen. Muualla Euroopassa tapauksia on tullut ilmi noin kymmenen viikossa viime aikoina.

Apinarokko tarttuu ihmisten välillä huonosti, eikä se yleensä tartu lyhyissä arkikohtaamisissa. Valtaosa tartunnoista on peräisin seksistä. Tavallisesti tauti paranee itsestään muutamassa viikossa.