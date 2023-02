Finlandia-taloa hallinnoiva yhtiö hakee jatkolupaa Pikku-Finlandialle.

Finlandia-talon tilalla toimineelle Pikku-Finlandialle halutaan jatkoaikaa myös peruskorjauksen valmistuttua. Lisäksi Finlandia-taloon rakennetaan peruskorjauksen yhteydessä minihotelli.

Finlandia-taloa hallinnoiva saman niminen yhtiö hakee Helsingin kaupungilta jatkoaikaa suositulle Pikku-Finlandialleen. Toiveena on, että Pikku-Finlandia säilyisi paikallaan.

Pikku-Finlandia on puurakenteinen tapahtumakeskus, joka rakennettiin Finlandia-talon remontin ajaksi lähelle Töölönlahden rantaa. Se on ollut toimijoiden mukaan suosittu tapahtumapaikka ja palvellut myös Töölönlahden ulkoilijoiden pysähdyspaikkana.

Rakennuksessa on vieraillut vajaan vuoden aikana yli 120 000 kävijää. Siellä on järjestetty noin 400 juhlaa, kokousta, kansainvälistä kongressia, gaalaa, konserttia ja yleisötapahtumaa.

Finlandia-talon mukaan tarvetta Pikku-Finlandialle lisää myös Helsingissä vuonna 2025 järjestettävä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin 50-vuotisjuhlakokous.

Peruskunnostuksen myötä myös Finlandia-talon pohjoispääty Töölönlahden päässä on tarkoitus avata yleisölle viinikahvilan ja muiden uusien tilojen muodossa.

Finlandia-talon uudistetut tilat avautuvat yleisölle remontin valmistuttua vuonna 2025.

Rakennuksen pohjoispäätyyn tulee tiedotteen mukaan uusi ”yllätyksellinen” Experience Finlandia -konsepti, joka koostuu viinikahvilasta, designkaupasta ja näyttelystä.

Havainnekuva Finlandia-talon uudesta designkaupasta.

Näyttely esittelee Suomea, Finlandia-talon suunnitelleen Alvar Aallon tuotantoa ja rakennuksen historiaa.

Vastaisuudessa Finlandia-talosta voi myös vuokrata majapaikaksi kaksi huoneistoa, jotka ovat palvelleet aikoinaan henkilöstöä ja myöhemmin kokousvieraita.

Uusiin palveluihin kuuluu lisäksi Finlandia Lounge, joka on viikonloppuisin kaikille avoin bistro.

Parhaillaan remontoitavan Finlandia-talon päärakennus valmistui vuonna 1971 ja sen kongressisiipi 1975. Taloa laajennettiin vuonna 2011.

Remontissa parannetaan palvelujen lisäksi muun muassa rakennuksen energiatehokkuutta ja esteettömyyttä.

Remontti on edennyt aikataulussa. Purkutöiden kerrotaan olevan lähes kokonaan valmiita ja uusien pintojen rakentaminen on jo aloitettu. Uusitun julkisivun on määrä valmistua keväällä 2024.