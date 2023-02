Helsingin lukuisat viime päivien tulipalot ovat todennäköisesti vain ajallinen sattuma, arvelee poliisi.

Lukuisat tulipalot Helsingissä viime päivinä ovat todennäköisesti vain sattumaa, arvioi poliisi.

Viikonloppuna Helsingissä paloi talo Haltialassa sekä Vallilassa. Lisäksi kerrostaloasunto paloi Maunulassa.

Eilen maanantaina illalla Helsingin keskustan läheisellä Sulhanen-saarella paloi asumaton mökki.

Saarella on ollut luvattomasti betonijalustan päälle rakennettu ”hökkeli”, kertoo Helsingin poliisin rikostarkastaja Jari Koski.

Kosken mukaan poliisin tutkijat olivat tiistaiaamuna vasta matkalla paikan päälle.

Mökissä on jossain vaiheessa majoittunut asunnottomia ihmisiä.

Tämänhetkisten tietojen mukaan kukaan ei kuitenkaan kuollut tai loukkaantunut palossa.

”Vaihtoehtoina on, että joku on majaillut siellä ja sytyttänyt tahallaan tai vahingossa tulipalon. Tai sitten joku on ilkeyksissään kävellyt jäätä pitkin sinne. Nämä ovat toki arvailuja tässä vaiheessa.”

Sulhanen-saaren tulipalo oli lähellä rantaa Lapinlahden puistoalueen edustalla. Tulipalon takana näkyy Salmisaaren liikuntakeskus sekä voimalaitos.

Helsingissä on syttynyt viime päivien aikana useita tulipaloja, joista osassa rakennus on palanut maan tasalle asti.

Tässä vaiheessa poliisi ei kuitenkaan epäile, että paloilla olisi mitään yhteyttä toisiinsa.

”Tämänhetkisten tietojen perusteella voi sanoa, että Helsingissä ei ole tuhopolttajaa liikkeellä”, Koski toteaa.

SunnuntaiAamuna Helsingin Niskalassa lähellä Haltialan tilaa Kuninkaantammentiellä syttyneessä tulipalossa tuhoutui maan tasalle vanha hirsitalo.

Kosken mukaan myös Niskalassa tekninen tutkinta on vielä kesken, mutta tällä hetkellä epäillään, että kiinteistössä asunut henkilö on aiheuttanut palon omalla toiminnallaan. Sunnuntaina palon epäiltiin saaneen alkunsa kynttilästä.

”Eikä ole mahdollista, että tämä henkilö liittyisi näihin muihin paloihin”, Koski sanoo.

Sunnuntaina aamuyöllä Vallilan siirtolapuutarhan lähellä Jyrängöntiellä taas paloi kulttuuritapahtumissa käytetty talo. Rakennus oli anarkistisen ja antiautoritäärisen Makamik-kollektiivin käytössä, kollektiivi tiedotti.

Kosken mukaan talossa järjestettiin lauantai-iltana nuorten juhlatilaisuus, jossa oli poltettu kynttilöitä ja lämmitetty taloa puulla.

Juhlijat olivat kuitenkin poistuneet paikalta ennen kuin tulipalo oli havaittu eikä palosta aiheutunut henkilövahinkoja.

”Se on auki vielä, johtuuko syttymissyy näistä juhlijoista vai onko taustalla ulkopuolinen tekijä.”

Lähellä Vallilan siirtola­puutarhaa paloi sunnuntaiyönä kulttuuri­keskuksena toiminut talo.

Lisäksi lauantai-iltapäivänä Maunulassa Pakilantiellä syttyi tulipalo kerrostaloasunnossa, josta tuli savun takia toistaiseksi asuinkelvoton.

Myös tässä tapauksessa kyse oli Kosken mukaan asunnon omistajan vahingossa aiheuttamasta palosta, eikä tätä epäillä muistakaan paloista.

Tulipalojen tiuhan tahdin Koski epäilee johtuvan siitä, että talviaikaan monella on tarve lämmitellä ja esimerkiksi kynttilöitä ja takkaa poltetaan ahkerasti.

Poliisi jatkaa hänen mukaansa palojen tutkintaa normaalin käytännön mukaisesti.

Kosken mukaan on teoriassa mahdollista, että Sulhanen-saaren hökkelin palon ja Jyrängöntien kulttuuritalon palojen taustalla olisi sama tekijä, mutta siitä ei ole mitään viitteitä.

”Teoriassa mahdollista, mutta hyvin epätodennäköistä.”