Haussa on nyt uusi maamerkki Espooseen: Havainne­kuvat näyttävät ehdokkaat

Espoon keskuksen harmaaseen betonikeskukseen halutaan rakentaa Espoolaistentalo. Tällaisia ovat eri ehdotukset.

Espoon kaupunki haluaa rakentaa uuden merkkirakennuksen: Espoolaistentalon.

Talosta on nyt meneillään arkkitehtuurikilpailu, jossa on mukana neljä erilaista ehdotusta.

Espoon keskus on tullut tunnetuksi 1970-luvun betonirakentamisen esimerkkinä. Alueelle rakennettiin massiiviset toimistokolossit. Radan ja teiden yli kulki niin ikään betoninen ylikulkusilta.

Nyt alkuperäiset virastotalot ja kaupungintalo on purettu ja alueelle hahmotellaan uutta tulevaisuutta.

Ehdotukset tulevaisuudesta ovat tällaisia:

Kohtaamisia -ehdotuksessa on runsaasti puurakentamista.

Monitoimisalin katto on ehdotuksessa äänieristetty katon näyttävillä puupaneloinneilla. Rakennuksen kaarevat muodot toistuvat myös sisätiloissa, joissa julkisivun puuelementtejä seuraavat lasiset seinät.

Rakennuksen sisällä on korkea sisäpiha, ja sisäkautta on myös kulku rakennuksen ylimpään kerrokseen. Ympäröivissä asuintaloissa olisi kahden kerroksen kaupunkiasuntoja, kattohuoneistoja sekä pienempiä asuntoja.

Ehdotus Kohtaamisia.

Ehdotus Virta esittelee julkisivultaan vaalean ja kivijalastaan ruskeatiilisen Espoolaistentalon. Rakennus olisi korkeimmillaan Kirkkojärventien päädyssä ja laskeutuisi matalammaksi pohjoisessa päässä. Rakennuksessa on viherkattoja.

Espoolaistentalosta radan yli kurottuvan kävelysillan yllä on näyttävä harjakattomainen ristikkorakenne.

Ehdotus Virta.

Ehdotuksessa Kontrapunkti on kaksi harjakattoista maamerkkinä toimivaa tornia. Muuten ehdotus pitää sisällään eri korkuisia ja kokoisia rakennuksia. Julkisivu on pääosin lasia. Myös osassa sitä ympäröivissä eri kokoisissa asuintaloissa on harjakatto.

Espoolaistentalo on perinteinen kerrostalo, jossa on eri kerroksissa eri toimintoja. Kaupunkilaisille avoimet tilat on keskitetty alimpiin kerroksiin.

Ehdotus Kontrapunkti.

Ehdotus Lehteri toisi alueelle useita porrasmaisia rakennuksia, joiden julkisivua hallitsee puu ja kattoterassien viherkasvit.

Itse Espoolaistentalossa kaikkien asukkaiden yhteiset tilat olisivat alimmissa kerroksissa, joihin tulisi monitoimisali ja palvelutori sekä pienryhmätiloja. Ylimmät kerrokset olisivat toimistokäytössä.

Ehdotus Lehteri.

Espoon kaupunki painottaa eri ehdotusten arvioinnissa muun muassa kiinnostavuutta ja viihtyisyyttä, tiedotteessa kerrotaan.

Alueelle on tarkoitus myös rakentaa uusia asuntoja yhteensä lähes 600 asukkaalle sekä saada kauppoja ja liiketiloja.

Kaupungin tarkoitus on yhdistää Espoolaistentalossa kaupungin hallinnollisia tiloja, päätöksentekoa sekä asukkaiden palveluita. Tarkoitus on myös koota yhteen monessa eri toimipisteessä olevia toimintoja ja saavuttaa näin säästöjä sekä helpottaa asukkaiden asiointia.

Espoolaistentalon arkkitehtuurikilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) ja Espoon kaupungin kanssa.

Suunnitelmasta voi esittää mielipiteensä kaupungin verkkosivuilla https://www.espoo.fi/fi/espoolaistentalon-arkkitehtuurikilpailu. Mielipiteitä kerätään 28. maaliskuuta saakka