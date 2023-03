Helsingissä ostereista sairastuneita on jo 150

Helsingissä ostereista sairastuneita on todettu jo 150 ihmisellä, Helsingin kaupunki tiedottaa.

Helsingissä ostereista sairastuneita on ilmoittautunut jo 150. He ovat ilmoittaneet syöneensä ostereita ravintolassa Helsingissä 8. ja 26. helmikuuta välisenä aikana ja sairastuneensa sen jälkeen.

Sairastumiset liittyvät ranskalaisiin ja hollantilaisiin ostereihin, Helsingin kaupunki tiedottaa.

Sairastumisia on useista eri ravintoloista, joita on nyt tarkastettu. Lisäksi ravintoloista on haettu näytteitä. Osterien maahantuojat ovat vetäneet eriä pois markkinoilta.

Osa potilasnäytteistä on kaupungin mukaan valmistunut ja tähän mennessä norovirusta on löytynyt seitsemältä ihmiseltä.

Ostereita syöneet henkilöt ovat olleet yhteydessä ympäristöpalveluihin, ja ilmoituksia on nyt tarpeeksi epidemian selvitystyöhön.

Epidemiasta laaditaan raportti Ruokavirastoon ja Terveyden ja Hyvinvoinnin laitokselle.

Niiden, jotka epäilevät sairastuneensa ravintolassa ruokailun jälkeen tai myymälästä ostamasta elintarvikkeesta, toivotaan ottavan yhteyttä sähköisellä ruokamyrkytyslomakkeella osoitteessa https://ilppa.fi

Ostereihin liittyviä ruokamyrkytyksiä selvitetään vuosittain, kaupunki tiedottaa.

Ostereiden syöminen raakana on kaupungin mukaan aina riski, vaikka kaikki osterit eivät ole saastuneita.

Ravintoloissa ei ole mahdollisuutta havaita osterissa olevaa norovirusta. Osterit nautitaan tavallisesti raakana, eikä kysymys ole siitä, että osterit olisivat pilaantuneita.

Osterit siivilöivät itseensä noroviruksia eläessään ihmisen ulosteella saastuneessa vedessä. Norovirus tuhoutuu kun sitä kuumennetaan vähintään kahden minuutin ajan +90 celsiusasteessa. Lisäksi virus voi myös tarttua muihin lähikontaktissa.