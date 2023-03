Katukuvassa näkyy panssarivaunuja ja ammuskelua saattaa kuulua Uudellamaalla.

Uudenmaan seudulla on alkanut iso Kaartin jääkärirykmentin paikallispuolustusharjoitus, joka näkyy myös Helsingissä.

Kaartin jääkärirykmentin johtama Kehä 23 -paikallispuolustusharjoitus järjestetään 2.–10. maaliskuuta Helsingin, Vantaan, Sipoon ja Tuusulan alueilla.

Harjoituksiin osallistuu noin 1250 ihmistä, koostuen varusmiehistä, reserviläisistä ja henkilökunnasta. Reserviläisiä osallistujista on yli 800. Harjoitukseen sisältyy paikallistason viranomaisyhteistyön harjoittelu, jonka tavoitteena on kehittää viranomaisten keskinäisiä toimintavalmiuksia.

Mukana harjoituksessa ovat Helsingin poliisi, Helsingin kaupunki, Helen, Helsingin seudun liikenne, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Helsingin kaupungin pelastuslaitos ja Vuosaaren satama.

Harjoitukseen osallistuvat lisäksi raivaamisen erikoisosasto REO Karjalan prikaatista ja sotilaspoliisiosastot Rannikkoprikaatista ja Merisotakoulusta.

Harjoitusjoukoilla on taisteluvarustus, mukaan lukien rynnäkkökivääri. Maaliosastot voivat käyttää myös siviilivaatteita. Henkilökunta käyttää keltaisia huomioliivejä maastopuvun päällä. Harjoituksessa on mukana noin 200 ajoneuvoa, joiden joukossa on myös panssaroituja ajoneuvoja.

Osassa harjoituskohteista käytetään harjoitusampumatarvikkeita, jotka saattavat aiheuttaa melua harjoituskohteiden lähistöllä. Tarkemmat paikat ja ajat julkaistaan Maavoimien melutiedotteessa.

Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri puolella Suomea. Niissä korostuu paikallisjoukkojen suorituskyvyn kehittäminen sekä yhteistoiminnan harjoittelu eri viranomaisten kanssa.