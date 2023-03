Kaupungin tavoitteena on luopua rakennuksista, joita se ei tarvitse omissa palveluissaan.

Kaivohuone on yksi monista kiinteistöistä, joita kaupunki suunnittelee myyvänsä.

Helsingin kaupunki haluaa myydä Kaivohuoneen ravintolarakennuksen Kaivopuistossa sekä muita historiallisia rakennuksia.

Myytävien kohteiden joukossa ovat Kaivohuoneen lisäksi Luoto-saarella sijaitseva Klippan, jotka ovat vuokrattu ravintoloiksi. Rakennukset pysyvät jatkossakin ravintolakäytössä.

Lisäksi myytäväksi esitetään Tuomarinkylässä sijaitsevia Lystikukkula-asuintaloa ja Risulan torppaa, Malmilla sijaitsevia Malmikoti-asuntolaa ja päivätoimintakeskusta, Vuosaaressa sijaitsevia Villa Solvikia ja Hallkullanniemeä, Rastilan kartanoa sekä Kulosaaren kartanoa.

Osa kohteista on tarkoitus myydä tarjouskaupalla ja osa neuvottelumenettelyllä. Rakennusten myynti on tarkoitus aloittaa tänä vuonna.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee 11 kohteen myyntiä koskevaa suunnitelmaa kokouksessaan 7. maaliskuuta.

Kulosaaren kartanon rakennukset suunnitellaan myytäväksi matkailu- ja tapahtumakäyttöön.

Myyntisuunnitelmaan sisältyy 11 rakennusta, jotka ovat suojeltuja.

Myytäväksi suunnitellaan myös Malmilla sijaitsevia kuntoutustoiminnan käytössä olevia rakennuksia. Malmikoti Kunnantiellä ja Malmin päivätoimintakeskus Vanhalla Helsingintiellä ehdotetaan myytäväksi neuvottelumenettelyllä sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön.

Kaupungin tavoitteena on luopua rakennuksista, joita se ei tarvitse omissa palveluissaan tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä.

Kaupungin varoja pyritään kohdentamaan pääasiassa koulujen, päiväkotien ja muiden palvelurakennusten kunnostamiseen ja ylläpitoon.

Rakennukset valitaan myyntiin muun muassa niiden kunnon ja kehityspotentiaalin perusteella.

Nyt myyntiin esitettäviin yhteentoista kohteeseen on tulossa merkittäviä perusparannuksia tai niissä on jo välittömiä remonttitarpeita. Kaupungin arvion mukaan kohteiden laskennallinen korjausvelka on noin 7,7 miljoonaa euroa. Korjausvelalla tarkoitetaan summaa, jolla kohteet saataisiin remontoitua kohtuulliseen käyttökuntoon.

Kohteiden vuosittaiset hoitokulut ovat yhteensä noin 272 000 euroa ja vuosittaiset vuokratuotot ovat yhteensä noin 1,07 miljoonaa euroa.

Viime vuonna kaupunki laittoi myyntiin myös useita Helsingin keskustassa olevia merkkirakennuksia. Näitä ovat Sähkötalo, Tennispalatsi, Kluuvin virastotalo ja Kätilöopisto.

Lisäksi myytäväksi hyväksyttiin viime vuonna useita kaupungin omistamia huviloita, kuten Stansvikin kartano Laajasalossa, Villa Achille Meri-Rastilassa sekä Vuosaaressa sijaitsevat Wikströmin huvila, Wahlbergin huvila ja Kuhlefeltin huvila.