Seurasaareen suunnitellaan uutta yleistä saunaa, jossa otettaisiin huomioon myös esteettömyys ja sukupuolten moninaisuus.

SeurasaarEEN suunnitellaan uutta yleistä saunaa. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta esittää, että Seurasaaren uimalan alueelta varattaisiin paikka Seurasauna-hankkeelle.

Hankkeen takana ovat helsinkiläiset Katja Ojala ja Anna Talasniemi sekä heidän perustamansa Seurasauna-yhdistys.

He haaveilevat siitä, että museosaarelle saataisiin vihdoinkin toimiva, lämmin sauna.

”Niitä kylmiähän siellä riittää”, naurahtaa Ojala.

Ajatus Seurasaaren saunasta alkoi kyteä jo vuonna 2001, kun kaksikko tapasi toisensa molempien ollessa kesätöissä oppaina saarella. Silloin heitä harmitti, ettei saunakulttuurista kiinnostuneille turisteille ollut tarjolla kuin historiallisia saunoja, joissa ei tietenkään päässyt kylpemään.

Toden teolla saunaa alettiin suunnitella vuonna 2018. Ojala ja Talasniemi menivät aamukahville puhumaan saunayrittäjyydestä.

”Siitä asti olemme pikku hiljaa ajatusta kehitelleet, ja vuonna 2021 osallistuimme kaupungin saunapaikkahakuun”, Ojala kertoo.

Silloin Seurasauna-hanke jäi täpärästi toiseksi Seurasaaressa toimivalle ravintolayrittäjälle. Yrittäjä kuitenkin vetäytyi hankkeesta, ja nyt Seurasauna sai uuden mahdollisuuden.

Saunapaikkahakua varten Seurasaunan ulkomuodosta tehtiin alustavia suunnitelmia, mutta nyt liikkeellä ollaan puhtaalta pöydällä.

Kaupungin esityslistasta selviää, että Seurasauna-hanke voisi suunnitella alueelle noin 130 neliön suuruisen saunarakennuksen. Tarkkaa paikkaa uimalan alueelta ei ole vielä määritelty.

Talasniemen mukaan tulevan saunan suunnittelussa halutaan ottaa huomioon esteettömyys sekä sukupuolten moninaisuus.

”Suunnitteluprosessissa on tarkoitus kartoittaa esimerkiksi transihmisten kokemia haasteita yleisissä saunoissa. Etsimme konkreettisia tilaratkaisuja, joka mahdollistaisi saunomisen myös muille, jotka poikkeavat ruumiillisista normeista”, Talasniemi kertoo.

Yhdessä suunnittelu on muutenkin projektin keskiössä.

Ojala ja Talasniemi toivovat, että suunnitteluun saataisiin mukaan mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä.

”Sen lisäksi toivotamme tervetulleeksi kaikki saunamesenaatit”, Ojala vinkkaa.

Hankkeen rahoitus on nimittäin vielä auki. Ojala ja Talasniemi ovat yksityishenkilöitä, joiden saunaharrastus on heidän sanojensa mukaan mennyt melko vakavaksi. Tällä hetkellä saunahanketta työstetään vapaaehtoispohjalta.

Yksi vaihtoehto on Talasniemen mukaan joukkorahoitus.

”Tarkoitus on, että toiminta on ekologisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää. Sen lisäksi sen pitää olla myös taloudellisesti kestävää”, Talasniemi sanoo.

Saunan yhteyteen on tarkoitus perustaa pieni kahvila ja puoti, josta löytyisi tarkkaan valittuja tuotteita.

Yleiselle saunalle varattiin paikka Seurasaaren uimalan alueella viime vuonna. Nyt toteuttajat ovat vaihtumassa.

Sen lisäksi Seurasauna-hankkeen suunnitelmassa mainitaan ”saunaperinteeseen liittyvät toiminnot”.

Saunaperinteisiin perehtynyt Talasniemi kertoo, että kyseessä voi olla esimerkiksi ”hoitava vihdonta”, jossa käytetään erilaisista puulajeista tehtyjä vihtoja.

Yleisten vuorojen lisäksi Seurasaunassa tarjottaisiin mahdollisuus myös yksityisvuoroihin ja -tilaisuuksiin.

Myös uiminen on mahdollista ympäri vuoden, meren rannalla kun ollaan. Tällä hetkellä uimala on kesäisin kaupungin uimaranta, joka on viitenä päivänä viikossa nudistiranta. Talvikaudella uimalassa järjestetään talviuintitoimintaa.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee aluevarausta kokouksessaan ensi viikon tiistaina.