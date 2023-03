Sää on ennusteen mukaan myös päivällä pakkasella pääkaupunkiseudulla ensi ja jopa sitä seuraavalla viikolla. Hanget voivat vahvistua.

Talvinen sää jatkuu Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan pääkaupunkiseudulla sekä maan etelä- ja keskiosissa ensi viikolla ja jopa sitä seuraavalla viikolla.

”Pääkaupunkiseudulla on ennusteen mukaan ensi viikolla kylmää. Päivälämpötila on selkeästi pakkasella, yöllä pakkasta on vielä enemmän. Jos on pilvistä, pakkasta voi olla aamulla 5–10 astetta. Jos sää on pilvetön, aamun pakkaslukemat voivat olla yli kymmenen astetta”, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle kertoI sunnuntaina iltapäivällä.

Keskiviikkona pääkaupunkiseudulle on tulossa ennusteen mukaan isompi lumipyry, sää on tuolloin myös tuulista.

Ennusteen toteutuessa hiihtokelit jatkuvat pääkaupunkiseudulla.

”Jos ennuste toteutuu, kevätmoodiin ei päästä ensi viikon aikana eikä edes seuraavallakaan viikolla. Hanget voivat vahvistua.”

Ilmatieteen laitoksen mukaan lumensyvyys oli sunnuntaina Helsingin Kumpulassa 21 senttimetriä. Espoon Nuuksiossa lumensyvyys oli puolestaan jopa 43 senttimetriä.

Lappiin on puolestaan luvassa ennusteen mukaan ensi viikolla kireähköä pakkasta.

”Yöllä ja aamulla pakkasta voi olla yli 20 astetta. Päivällä aurinkoisessa säässä pakkasta voi olla noin kymmenen astetta.”

Lappiin on ennusteen mukaan tulossa viikon alussa vähäistä lumisadetta. Jos ennuste toteutuu, lumisade ei Saarikallen mukaan muuta Lapin lumitilannetta.

