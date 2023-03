Yrittäjän hyväksikäyttämäksi joutui syyttäjän mukaan yhteensä 11 ihmistä, joista kolme on lapsia. Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä vakaviin rikoksiin.

Helsingin käräjäoikeudessa alettiin tänään käsitellä hieronta- ja kauneusalan yrittäjänä toimineen thaimaalaisnaisen syytteitä ihmiskaupasta ja useista muista rikoksista.

Syyttäjän mukaan nainen muun muassa houkutteli kaksi ihmistä lähtemään Thaimaasta Suomeen lupaamalla heille palkan, joka olisi jopa moninkertainen verrattuna heidän ansiotasoonsa kotimaassaan. Thaimaassa heidän tulonsa olivat 500 eurosta 800 euroon kuukaudessa ja Suomessa luvattu kuukausipalkka oli lähes 2 000 euroa.

Syyttäjän mukaan tultuaan viime vuonna Suomeen uhrit joutuivat kuitenkin pakkotyöhön ja he työskentelivät jopa yli kymmenen tunnin työpäiviä kokonaan tai lähes kokonaan ilman vapaapäiviä. Heidän palkkansa meni suurelta osin syytetyn heiltä perimien velkojen maksuun, syyttäjä sanoo. Syyttäjän mukaan uhreilta veloitettiin muun muassa lentolipun hinta ja asiakirjakustannuksia sekä majoitus- ja ruokakuluja, vaikka majoituksen ja ruoan oli luvattu olevan ilmaista.

Syyttäjän mukaan yrittäjä majoitti uhrit ensin kotinsa olohuoneeseen, missä nämä nukkuivat patjalla. Myöhemmin yrittäjä vuokrasi työntekijöille kalustamattoman vuokra-asunnon. Ruoka oli syyttäjän mukaan lähinnä riisiä.

Yrittäjää syytetään muun muassa ihmiskaupasta, laittoman maahantulon järjestämisestä ja kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Syyttäjän mukaan hyväksikäytön kohteena on ollut yhteensä 11 ihmistä, joista kolme on lapsia. Uhrit ovat pääasiassa naisia ja thaimaalaisia.

”Syytteissä on kyse työvoiman hyväksikäytöstä, jossa vastaaja on noin vuoden aikana käyttänyt hyväkseen eri tavoin kahdeksaa aikuista ja kolmea lasta hieronta-alan yritystoiminnassaan”, sanoi syyttäjä Sampsa Marttila oikeudenkäynnin tauolla.

”Se kertoo jo jotain, että tekoaika on ollut se noin vuosi. Syyte on lähtenyt siitä, että toiminta on ollut melko järjestelmällistä”, jutun toinen syyttäjä Pia Kuittinen sanoi.

Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä asiassa vakaviin rikoksiin.

Hyväksikäytön uhriksi joutuneet ihmiset työskentelivät syytetyn thaihierontaa tarjoavassa spa-yrityksessä. Yrityksellä on toimitila Helsingin keskustassa, ja sen on yhtiön nettisivujen mukaan ollut tarkoitus avata toinen liike Töölöön. Nettisivujen mukaan yhtiön toiminta on ollut katkolla ja sen on ollut määrä jatkua viime kuussa. Tällä hetkellä ainakaan kauneus- ja hyvinvointipalvelujen ajanvaraussovelluksesta Timmasta ei voi varata yrityksen hoitoja.

Syyttäjä katsoo, että yrittäjä otti Thaimaasta houkuttelemansa uhrit psyykkisellä kontrolloinnillaan määräysvaltaansa ja he menettivät mahdollisuutensa toimia haluamallaan tavalla. He eivät syyttäjän mukaan voineet lopettaa työskentelyä yrittäjälle, koska olivat riippuvaisia tästä ja työpaikastaan. Uhrit ovat työskennelleet yrityksessä aina siihen asti, kun poliisi puuttui asiaan ja heidät otettiin Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaiksi, syyttäjä sanoi.

Syyttäjän mukaan yrittäjän harjoittama kontrollointi tulee ilmi esimerkiksi siinä, että ensimmäisessä kuulustelussa uhrit ovat kertoneet tapahtumista poliisille yrittäjän toivomalla tavalla.

Syyttäjän mukaan yrittäjä myös värväsi yhden ihmisen työharjoittelijaksi yhtiöönsä. Työharjoittelijana uhri työskenteli aluksi kokonaan ilman palkkaa ja loppuvaiheessa tämä sai tekemiensä hierontojen hinnasta 30 prosenttia, mutta ei palkkaa muista tekemistään työtehtävistä, syyttäjä sanoo.

Yrittäjä otti syyttäjän mukaan töihin myös 11-, 13- ja 14-vuotiaat lapset. Lapsilla teetettiin pyykkäystä ja viikkausta yrityksen tiloissa ja naisen kotona. Heille maksettiin syyttäjän mukaan huomattavan pientä palkkaa, esimerkiksi 11-vuotias sai noin neljä euroa tunnilta.

Syyttäjä Kuittinen sanoo, että syytetty rekrytoi ihmisiä yritykseensä osittain omien kontaktiensa avulla.

”Vastaaja on itse thaimaalainen ja käynyt siellä hoitamassa asioitaan ja tuntenut osan etukäteen. Suomessa hänellä on ollut työpaikkailmoituksia Facebookissa ja työnvälityksen sivuilla.”

Syyttäjien mukaan kokonaisuus paljastui poliisin selvitysten ja yritykseen tekemän tarkastuksen perusteella. Myös aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on ollut oma roolinsa tapauksen paljastamisessa.

Työntekijöiden hyväksikäytön lisäksi yrittäjää syytetään myös yrityksen toiminnassa tapahtuneista talousrikoksista.

”Epäillään kirjanpidon laiminlyömistä maksettujen palkkojen sekä osin myös käteismyynnin osalta. Pimeisiin palkkoihin liittyy myös työeläkemaksupetos, eli epäillään, että työeläkevakuutusmaksut ovat jääneet ilmoittamatta”, Marttila sanoi.