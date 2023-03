Taksin­kuljettajien mielestä lento­aseman hinnoilla on vaikea elää

Lentoaseman taksinkuljettajien mielestä kilpailutuksessa sovituilla hinnoilla ei ole kannattavaa ajaa esimerkiksi Helsingin keskustaan.

Jasim Salimin, Ali Saadin ja Ali Sarhanin mielestä sopimushinnat Helsinki-Vantaan lentoasemalta Helsingin keskustaan ovat niin pieniä, että niillä on vaikea tehdä voittoa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman asiakkaita palvelevilla taksinkuljettajilla on vaikeuksia ansaita kohtuullista elantoa nykyisillä hinnoilla, sanovat HS:n haastattelemat kuljettajat.

Kiinteät ja kilometriperusteiset hinnat Helsinki-Vantaan lentoasemalta ovat kuljettajien mielestä liian halpoja.

HS kertoi maanantaina, että osa taksinkuljettajista huijaa asiakkaita eikä noudata sopimushintoja, jotka ovat tavallisia taksoja huokeampia.

HS:n testissä joka kolmas kuljettaja vedätti asiakasta jollain tavalla, esimerkiksi veloittamalla matkasta ylihintaa.

Lue lisää: HS:n testissä paljastui, että lentokentän taksit huijaavat asiakkaita – tulos järkytti myös taksiyhtiön johtajaa

HS jututti lähes kymmentä kuljettajaa tiistaina taksin keräilyalueella lentoaseman liepeillä. Keräilyalueelta taksit ohjataan lentoaseman taksitolpalle noutamaan asiakasta.

Valtaosa HS:n haastattelemista kuljettajista sanoo, ettei lentoasemayhtiö Finavian kilpailutuksessa sovituilla hinnoilla ole kannattavaa ajaa. Kaikki silti sanovat tuomitsevansa ylihinnoittelun.

”Paskat hinnat. Moni [kuljettaja] on lähtenyt pois [alalta]”, kuvailee Ali Saad nykyistä hinnoittelua.

Kiinteät hinnat vaihtelevat lentoasemayhtiö Finavian kilpailuttamien taksioperaattoreiden eli Fixutaxin, Menevän ja Taksi Helsingin välillä 31,82 euron ja 35,45 euron välillä. Kilometritaksat ovat halvimmillaan alle kaksi euroa.

”Teemme orjan työtä, mutta tämä sopii meille, koska ei tarvitse puhua niin sujuvasti suomea”, sanoo Jasim Salim.

Molemmat ovat kotoisin Irakista. Saad on ajanut taksia runsaan vuoden, Salim viitisen vuotta.

Sopivana kiinteänä hintana kuljettajat pitävät 40–45 euroa. Kilometritaksan pitäisi heidän mielestään olla yli kaksi euroa.

Edestakaiseen matkaan lentoasemalta eteläisimpään Helsinkiin menee kuljettajien mukaan ruuhka-aikoina helposti yli tunti. Takaisin kentälle he ajavat useimmiten tyhjänä.

”Punavuori tai Eira on tosi kaukana. Ei sinne kannata ajaa”, Salim sanoo.

Kiinteällä hinnalla pääsee keskustan alueelle, johon kuuluvat Finavian kilpailutussopimuksen mukaan postinumeroalueet 00100–00180 ja 00220.

Kuljettajien mielestä alue on liian laaja, sillä se kattaa alueet Etelä-Töölöstä Jätkäsaareen ja Eira–Hernesaareen asti.

Vaikka lentoaseman hinnat ovat tavallista halvempia ja kentälläkin joutuu joskus odottamaan asiakasta pari tuntia, sieltä saa kyytejä varmemmin kuin esimerkiksi Helsingin keskustasta.

Siksi kuljettajat sanovat tulevansa päivystämään Helsinki-Vantaalle.

Ali Saad ja Ali Sarhan odottivat pääsyä Helsinki-Vantaan lentoaseman taksitolpalle tiistaina.

Kuljettajat kertovat joutuvansa tekemään usein pitkiä työpäiviä, jotta saavat työstä kohtuullisen korvauksen. Esimerkiksi kuudesta keskustakeikasta kertyy noin 190 euroa.

Taksiyrittäjän pitää vähentää taksasta muun muassa verot, eläkemaksut, vakuutukset, polttoaine, huollot, tilausvälitysyhtiön maksut ja lentoasemalla myös puomimaksu, joka on noin 3 euroa.

”Joskus pitää tehdä 10–14 tuntia töitä, että saa riittävästi rahaa, että pystyy elämään”, Salim sanoo.

” ”Kaikki hinnat nousevat, mutta taksimatkat laskevat.”

Taksilain uudistuksen jälkeen taksinkuljettajaksi ryhtynyt Petteri Bergius arvioi, että runsaan 30 euron keskustakyydistä jää käteen verrattain vähän: viitisentoista euroa kulujen jälkeen.

Pari kertaa kuukaudessa kuljettajat sanovat saavansa rahakkaan keikan lentoasemalta esimerkiksi Tampereelle tai Turkuun, jolloin voi tienata jopa 270–350 euroa.

”Kaikki hinnat nousevat, mutta taksimatkat laskevat”, sanoo irakilaistaustainen Ali Sarhan.

Fixutaxista vastaavan Cabonlinen toimitusjohtaja Teemu Romppanen sanoo, että yhtiö on tehnyt Finavialle hinnankorotusesityksen viime syksynä.

”Kilpailutus oli kesällä 2021, ja maailma on siitä muuttunut aika paljon. Kun miettii inflaatiota ja energian hinnan kehitystä, on tapahtunut ennakoimattomia muutoksia, ja olisi tärkeää, että niitä saataisiin vietyä asiakashintoihin.”

Romppasen mukaan kilpailu taksimarkkinassa on kiristynyt entisestään etätyön yleistyttyä ja liikematkailun vähennyttyä koronapandemian jälkeen. Alalle on myös tullut uusia toimijoita, jotka kilpailevat halvoilla hinnoilla.

Maaliikennepalveluista vastaava johtaja Jukka Isomäki Finaviasta ei kuitenkaan lupaa hinnantarkastuksia.

”Tilanne on sellainen, että hinnat ovat olleet osa kilpailutusta ja kunkin yhtiön meille kilpailutuksen yhteydessä tarjoamia. Noudatamme tässä hankintalakia.”

Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen pitää virheenä sitä, etteivät taksioperaattorit vaatineet Finavian kanssa tehtyyn kolmen vuoden sopimukseen ehtoa indeksikorotuksesta.

Hän pitää kuitenkin nykyisiä hintoja suhteellisen terveinä.

”Ennen taksilakimuutosta lentokentän hoiti pääasiassa 300 vantaalaista taksia. He pystyivät pääosin elämään lentokenttäajoilla. Nyt lentoasemalla palvelee vähintään 200 taksia per jono samalla, kun koronan jäljiltä ja lentokenttäjunan avaamisen jälkeen kyytimäärät ovat entistä pienempiä.”

Halminen ei näe hintojen korottamista ratkaisuna sille, että lentokenttäajoista tulisi suurelle taksinkuljettajien määrälle kannattavaa. Hänestä ainoa kestävä tie kannattavuuteen on hankkia lisää tuloja muualta.

”Päällimmäinen ongelma on, että kuljettajat odottavat tuntikaupalla kyytejä. Pitää löytää myös paluukyytejä ja eri asiakasryhmiä. Ala on ollut pitkään sellainen, että kuljettajat tekevät töitä silloin, kun heille sopii eikä silloin kun asiakkailla on tarve palvelulle.”