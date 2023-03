Henkirikoksen epäillään tapahtuneen tammi–helmikuun vaihteessa.

Poliisi epäilee, että kadonneeksi ilmoitettu henkilö on joutunut henkirikoksen uhriksi Länsi-Uudellamaalla. Henkirikoksen epäillään tapahtuneen tammi–helmikuun vaihteessa. Uhri on poliisin mukaan edelleen kateissa.

Poliisi ei ole kertonut epäillyn rikoksen tapahtumapaikkaa, mutta kertoo, että taposta epäiltynä on vangittu yksi henkilö ja toinen henkilö on vangittu epäiltynä rikoksentekijän suojelemisesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden viime viikon vangitsemistiedoista selviää, että tapon epäillään tapahtuneen Siuntiossa ja rikoksentekijän suojelemisen Vihdissä. Taposta vangittu on 1960-luvulla syntynyt mies.

Poliisi pyytää ihmisiltä havaintoja punaisesta Volkswagen Golf -henkilöautosta ja sillä liikkuneista ihmisistä. Poliisin mukaan auton apukuskin puoleisen takaoven ikkuna on korvattu pleksillä tai muovilla ja auton takaluukun lasi on hajalla.

Havainnot voi kertoa poliisille osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai jättämällä viestin vihjenumeroon 0295 413 031.