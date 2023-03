Vaimonsa surmaamisesta epäillyn psykiatrin motiivi on mahdollisesti ollut taloudellinen. Poliisi epäilee psykiatrin suunnitelleen tekoa pitkään.

Poliisin suorittamista laite-etsinnöistä on paljastunut asioita, joiden perusteella poliisilla on aihetta epäillä murhan motiivin olleen mahdollisesti taloudellinen.

”Ainakaan tätä ei ole toistaiseksi suljettu pois”, kommentoi tutkinnanjohtaja Tommi Lehtonen Helsingin poliisista.

Helsinkiläinen psykiatri surmasi vaimonsa pariskunnan kotona Ullanlinnassa viime vuoden joulukuussa.

”Jos taloudelliset seikat liittyvät teon motiiveihin, kuten poliisi nyt epäilee, puhutaan kuukausia kestäneestä suunnittelusta”, Lehtonen sanoo.

Laite-etsinnät ovat loppusuoralla, mutta eivät täysin valmiit. Prosessi on kestänyt normaalia pidempään, sillä etsinnän kohteena olevilla laitteilla on saattanut olla salassa pidettäviä potilastietoja.

Poliisi ei ole vielä saanut lopullista kuolinsyylausuntoa. Psykiatria epäiltiin alunperin vaimonsa taposta, mutta tutkintanimike muuttui helmikuussa taposta murhaksi.

Helmikuussa poliisi tiedotti aloittavansa tutkinnan viidestä murhanyrityksestä, joista psykiatria myös epäillään.

Epäilty rikos tapahtui elokuussa 2021. Psykiatri ajoi perheensä mereen Kauppatorilla.

Lehtosen mukaan tutkinta on haasteellinen, sillä teosta on kohtalaisen pitkä aika. Sen vuoksi teknistä näyttöä on vaikea saada.

Poliisi on aloittanut kuulustelut, ja myös joulukuisen henkirikoksen uhrin lapsia on tarkoitus kuulla.

He olivat mereen ajetun auton kyydissä. Vuonna 2021 poliisin selvittäessä mereen ajoa vanhempi lapsista ei halunnut tulla kuulluksi. Joulukuisen murhan uhri edusti nuorempaa lastaan, jolla ei ollut tuolloin vaatimuksia tapahtuneeseen liittyen.

Oikaisu 8. maaliskuuta kello 9:55: Poliisi epäilee psykiatria viidestä murhan yrityksestä, ei murhasta, kuten jutussa aluksi virheellisesti kerrottiin.