Yle: Kymmenillä asiakkailla on ollut ongelmia Tiina Jylhän klinikan kanssa

Asiakkaat kertovat Ylelle maksaneensa tuhansia euroja kauneusleikkauksista, jotka eivät ole toteutuneet.

Ylen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on saanut Tiina Jylhän klinikasta lähes 40 valitusta kolmen viime vuoden aikana.

Kymmenet kauneusleikkaukseen pyrkineet ja niistä maksaneet ovat valittaneet Tiina Jylhän klinikan toiminnasta, kertoo Yle.

Ylen MOT-ohjelman selvityksen perusteella asiakkaat ovat maksaneet leikkauksesta, mutta sitä ei ole kuitenkaan tehty.

HS kirjoitti vuonna 2016 asiakkaissa närää aiheuttaneista Tiina Jylhän klinikan laskutuskäytännöistä. Myöskään kauneuskirurgisten leikkausten jälki ei aina ollut asiakkaan mielestä sitä, mistä oli sovittu.

Lue myös: Cheyenne Järvisen rintoihin jäi rujot jäljet – Kymmenien suomalaisten kauneusleikkaukset ovat menneet pieleen

Eräs kauneusleikkauksen tilannut kertoo Ylelle maksaneensa Tiina Jylhän yrityksenä tunnetulle The Look Clinicille 14 000 euroa leikkauksesta. Maksamisen jälkeen leikkaus on peruttu kolmesti.

Asiakas epäilee hänelle esitettyjä peruuntumisten syitä keksittyinä ja vaatii rahojaan takaisin. Niitä ei ole toistaiseksi näkynyt.

Toisen MOT:n haastatteleman naisen kertomus on saman kaltainen: kolme kertaa peruttu leikkaus. Nainen oli ottanut työstään vapaata leikkausta varten, jota ei koskaan tullut.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on saanut klinikasta lähes 40 valitusta kolmen viime vuoden aikana, Yle kertoo. Useissa toistuu sama kaava: asiakas on maksanut, leikkaus on viime hetkellä peruuntunut, eikä rahoja saada takaisin.

Jotkut ovat onnistuneet taistelemaan maksun takaisin The Look Cliniciltä, kertoo Yle. Eräs tyytymätön kertoo saaneensa rahansa sen jälkeen, kun oli haastanut yrityksen oikeuteen useiden peruutusten vuoksi.

Jylhä ei Ylen mukaan halunnut antaa haastattelua klinikkaa koskevista syytöksistä, mutta sanoi Ylelle lähettämässään sähköpostissa yritystoiminnan olevan siirtymässä ”isolle toimijalle”.

Helsingin Sanomat ei keskiviikkoalkuiltaan mennessä ollut tavoittanut Tiina Jylhää kommenttia varten.

